Atrás quedaron las rencillas entre Christian Pulisic y Mauricio Pochettino, el técnico dejó claro que cualquier malentendido con su jugador quedo en el pasado y subrayó que el jugador llegó con actitud y el respaldo del grupo a la concentración.

“Por su puesto, Christian está feliz de estar aquí. Claro que es un jugador importante para nosotros y creo que se trata de construir nuestro camino hacia la Copa del Mundo.

“Pienso que el ánimo es bueno, el ambiente es positivo, todo está de nuestro lado”, indicó el estratega de la Selección de Estados Unidos, que este sábado se mide a Corea del Sur en el primero de dos juegos amistosos en la Fecha FIFA de septiembre.

Con el tema aclarado, Mauricio Pochettino también se refirió al momento por el que atraviesa su plantel, destacó que esta plantilla no es una copia de la pasada Copa Oro, sin que incorpora futbolistas distintos, a quienes busca dar minutos y responsabilidades.

“Es importante porque el desafío para nosotros es llegar en la mejor versión a la Copa del Mundo y dar la opción a otros jugadores que no han jugado antes, es lo importante porque es el desafío para nosotros”, remató el entrenador argentino.

De cara a la competencia interna, Mauricio Pochettino puso de ejemplo a Alejandro Zendejas, del Club América de la Liga MX, y dejó la puerta abierta para que el jugador pelee por un lugar en la lista definitiva.

“Es un jugador que puede jugar en diferentes posiciones, que se conecta muy bien y con sintonía en todo el grupo”, señaló Pochettino, quien ante Corea del Sur se reencontrará con el jugador que fue más importante durante su paso por el Tottenham, Heung-Min Son.