México 2026 Guadalajara, el equipo que más jugadores aporta a México en los Mundiales Con los cinco futbolistas que aporta Chivas para el Mundial del 2026 deja atrás a las Águilas.

Video Chivas es el club que más jugadores aporta a México en la historia de los Mundiales

El misterio se ha resuelto este martes por la mañana, Javier Aguirre ha dado a conocer la lista de jugadores de la Liga MX que acudirá al Mundial del 2026 y con los cinco que Chivas tiene desplaza al América como el que más jugadores aporta en la historia de las Copas del Mundo.

Con Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González son 54. Mientras, Israel Reyes es el número 53 de las Águilas.

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No es la primera vez que Guadalajara será la base del Tri en la justa de la FIFA e incluso en tres oportunidades ha aportado seis elementos: Suecia 58, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Eso sí, las Águilas hilan su Mundial 14 con presencia de por lo menos uno de sus elementos en la máxima justa futbolística del orbe.

Chivas solo empezó a aportar desde Brasil 50 y sus primeros nombres fueron los de Gregorio ‘Tepa’ Gómez, Max Prieto y Rodrigo Ruiz

Por su parte, los de Coapa han tenido representantes desde Uruguay 1930: Isidoro Sota García, Rafael Garza Gutiérrez 'Récord', Francisco Garza Gutiérrez, Alfredo Sánchez y Roberto Gayón.

Y desde entonce solo en Suecia 58 no contó con representantes del club.

Estos son los 54 jugadores de Chivas que han acudido a los Mundiales:

Brasil 1950: Gregorio ‘Tepa’ Gómez, Max Prieto y Rodrigo Ruiz

Suiza 1954: Tomás Balcázar y Raúl ‘Pina’ Arellano

Suecia 1958: José ‘Jamaicón’ Villegas, ‘Panchito’ Flores, Salvador Reyes, Crescencio ‘Mellone’ Gutiérrez, Jaime ‘Tubo’ Gómez y Guillermo ‘Tigre’ Sepúlveda

Chile 1962: Guillermo ‘Tigre’ Sepúlveda, José ‘Jamaicón’ Villegas, Salvador Reyes, Héctor ‘Chale’ Hernández, Isidoro ‘Chololo’ Díaz, Jaime ‘Tubo’ Gómez y Arturo ‘Cura’ Chaires

Inglaterra 1966: Arturo ‘Cura’ Chaires, Isidoro ‘Chololo’ Díaz, Francisco Jara, Ignacio ‘Cuate’ Calderón y Salvador Reyes

México 1970: Ignacio ‘Cuate’ Calderón y Javier ‘Cabo’ Valdivia

Argentina 1978: Eduardo Ramos y Víctor Rangel

México 86: Fernando Quirarte

Estados Unidos 1994: Missael Espinoza y Benjamín Galindo

Francia 1998: Claudio Suárez, Joel Sánchez, Ramón Ramírez y Jesús Arellano.

Corea Japón 2002: Oswaldo Sánchez y Ramón Morales

Alemania 2006: Oswaldo Sánchez, Carlos Salcido, Ramón Morales, Gonzalo Pineda, Omar Bravo y Francisco Javier Rodríguez.

Sudáfrica 2010: Javier ‘Chicharito’ Hernández, Jonny Magallón, Adolfo ‘Bofo’ Bautista, Alberto Medina y Luis Ernesto Michel.

Qatar 2022: Alexis Vega y Roberto 'Piojo' Alvarado.

Estados Unidos, México y Canadá 2026: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto 'Piojo' Alvarado y Armando González

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Estos son los 53 jugadores de América que han acudido a los Mundiales:

Uruguay 1930: Isidoro Sota García, Rafael Garza Guierréz 'Récord', Francisco Garza Gutiérrez, Alfredo Sánchez y Roberto Gayón

Brasil 1950: Manuel Gutiérrez, Mario Ochoa y José Luis Borbolla

Suiza 1954: Pedro Nájera

Chile 1962: Pedro Nájera y Antonio Jasso

Inglaterra 1966: Javier Fragoso

México 1970: Javier Fragoso, Mario 'Pichojos' Pérez, Guillermo Hernández “El Campeón”, Enrique Borja y Horacio López Salgado

Argentina 1978: Pedro Soto, Jesús Martínez, Alfredo Tena, Antonio De la Torre y Cristóbal Ortega

México 1986: Cristóbal Ortega, Mario Trejo, Carlos de los Cobos, Alex Domínguez, Carlos Hermosillo y Armando Manzo

Estados Unidos 1994: Adrián Chávez y Zague

Francia 1998: Oswaldo Sánchez, Duilio Davino, Isaac Terrazas, Germán Villa, Raúl Rodrigo Lara, Ricardo Peláez y Alberto García Aspe

Corea-Japón 2022: Germán Villa y Luis Hernández

Alemania 2006: Guillermo Ochoa, José Antonio Castro y Pável Pardo

Sudáfrica 2010: Guillermo Ochoa

Brasil 2014: Miguel Layún, Francisco Javier Rodríguez, Paul Aguilar y Raúl Jiménez

Rusia 2018: Oribe Peralta y Edson Álvarez

Qatar 2022: Guillermo Ochoa, Néstor Araujo y Henry Martín

México, EU y Canadá 2026: Israel Reyes.