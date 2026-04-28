Guadalajara, el equipo que más jugadores aporta a México en los Mundiales
Con los cinco futbolistas que aporta Chivas para el Mundial del 2026 deja atrás a las Águilas.
El misterio se ha resuelto este martes por la mañana, Javier Aguirre ha dado a conocer la lista de jugadores de la Liga MX que acudirá al Mundial del 2026 y con los cinco que Chivas tiene desplaza al América como el que más jugadores aporta en la historia de las Copas del Mundo.
Con Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González son 54. Mientras, Israel Reyes es el número 53 de las Águilas.
No es la primera vez que Guadalajara será la base del Tri en la justa de la FIFA e incluso en tres oportunidades ha aportado seis elementos: Suecia 58, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.
Eso sí, las Águilas hilan su Mundial 14 con presencia de por lo menos uno de sus elementos en la máxima justa futbolística del orbe.
Chivas solo empezó a aportar desde Brasil 50 y sus primeros nombres fueron los de Gregorio ‘Tepa’ Gómez, Max Prieto y Rodrigo Ruiz
Por su parte, los de Coapa han tenido representantes desde Uruguay 1930: Isidoro Sota García, Rafael Garza Gutiérrez 'Récord', Francisco Garza Gutiérrez, Alfredo Sánchez y Roberto Gayón.
Y desde entonce solo en Suecia 58 no contó con representantes del club.
Estos son los 54 jugadores de Chivas que han acudido a los Mundiales:
- Brasil 1950: Gregorio ‘Tepa’ Gómez, Max Prieto y Rodrigo Ruiz
- Suiza 1954: Tomás Balcázar y Raúl ‘Pina’ Arellano
- Suecia 1958: José ‘Jamaicón’ Villegas, ‘Panchito’ Flores, Salvador Reyes, Crescencio ‘Mellone’ Gutiérrez, Jaime ‘Tubo’ Gómez y Guillermo ‘Tigre’ Sepúlveda
- Chile 1962: Guillermo ‘Tigre’ Sepúlveda, José ‘Jamaicón’ Villegas, Salvador Reyes, Héctor ‘Chale’ Hernández, Isidoro ‘Chololo’ Díaz, Jaime ‘Tubo’ Gómez y Arturo ‘Cura’ Chaires
- Inglaterra 1966: Arturo ‘Cura’ Chaires, Isidoro ‘Chololo’ Díaz, Francisco Jara, Ignacio ‘Cuate’ Calderón y Salvador Reyes
- México 1970: Ignacio ‘Cuate’ Calderón y Javier ‘Cabo’ Valdivia
- Argentina 1978: Eduardo Ramos y Víctor Rangel
- México 86: Fernando Quirarte
- Estados Unidos 1994: Missael Espinoza y Benjamín Galindo
- Francia 1998: Claudio Suárez, Joel Sánchez, Ramón Ramírez y Jesús Arellano.
- Corea Japón 2002: Oswaldo Sánchez y Ramón Morales
- Alemania 2006: Oswaldo Sánchez, Carlos Salcido, Ramón Morales, Gonzalo Pineda, Omar Bravo y Francisco Javier Rodríguez.
- Sudáfrica 2010: Javier ‘Chicharito’ Hernández, Jonny Magallón, Adolfo ‘Bofo’ Bautista, Alberto Medina y Luis Ernesto Michel.
- Qatar 2022: Alexis Vega y Roberto 'Piojo' Alvarado.
- Estados Unidos, México y Canadá 2026: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto 'Piojo' Alvarado y Armando González
Estos son los 53 jugadores de América que han acudido a los Mundiales:
- Uruguay 1930: Isidoro Sota García, Rafael Garza Guierréz 'Récord', Francisco Garza Gutiérrez, Alfredo Sánchez y Roberto Gayón
- Brasil 1950: Manuel Gutiérrez, Mario Ochoa y José Luis Borbolla
- Suiza 1954: Pedro Nájera
- Chile 1962: Pedro Nájera y Antonio Jasso
- Inglaterra 1966: Javier Fragoso
- México 1970: Javier Fragoso, Mario 'Pichojos' Pérez, Guillermo Hernández “El Campeón”, Enrique Borja y Horacio López Salgado
- Argentina 1978: Pedro Soto, Jesús Martínez, Alfredo Tena, Antonio De la Torre y Cristóbal Ortega
- México 1986: Cristóbal Ortega, Mario Trejo, Carlos de los Cobos, Alex Domínguez, Carlos Hermosillo y Armando Manzo
- Estados Unidos 1994: Adrián Chávez y Zague
- Francia 1998: Oswaldo Sánchez, Duilio Davino, Isaac Terrazas, Germán Villa, Raúl Rodrigo Lara, Ricardo Peláez y Alberto García Aspe
- Corea-Japón 2022: Germán Villa y Luis Hernández
- Alemania 2006: Guillermo Ochoa, José Antonio Castro y Pável Pardo
- Sudáfrica 2010: Guillermo Ochoa
- Brasil 2014: Miguel Layún, Francisco Javier Rodríguez, Paul Aguilar y Raúl Jiménez
- Rusia 2018: Oribe Peralta y Edson Álvarez
- Qatar 2022: Guillermo Ochoa, Néstor Araujo y Henry Martín
- México, EU y Canadá 2026: Israel Reyes.