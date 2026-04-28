Mundial 2026 Los pros y los contras de la Selección Mexicana y una convocaoria prematura para el Mundial La mesa de Tercer Grado Deportivo debatió sobre el llamado del combinado nacional para la Copa del Mundo 2026.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¿Riesgo o prevención? Tener a los jugadores de Liga MX con el Tri

Con el plan que tiene la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026, de tener más tiempos a los jugadores de la Liga MX en concentración hubo polémica en la mesa de Tercer Grado Deportivo.

David Faitelson comentó que es una mala práctica porque le cortas el ritmo a los jugadores que están por disputar una Liguilla en el Futbol Mexicano, al contrario de los que México tiene en Europa, quienes llegarán tras culminar sus respectivas ligas.

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“Armando González jugó su último partido el sábado 25 de abril. ¿Sabes cuándo es el siguiente partido oficial? El siguiente partido de futbol que puede jugar él, sería el 22 de mayo contra Ghana en Puebla, con la Selección Mexicana, lo vas a detener”.

“Los jugadores que vienen de Europa lo van a resentir menos porque vienen de jugar. Allá les darán una semana de descanso y luego tienen que reportar. Pero aquí, me parece demasiado el tiempo en el que estarán inactivo de un partido oficial a otro partido oficial. Yo creo que va a tener un daño, vamos a ver cómo lo revierte Javier Aguirre”.

Por su parte, Marion Reimers, señaló que todo esto puede resultar favorable o desfavorable, ya que se puede prevenir una lesión y es un riesgo dejarlos con sus clubes.