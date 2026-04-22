Mundial 2026 Chicharito Hernández, el autor del gol 50 de México en la historia de los Mundiales En el partido ante Francia, la Selección Mexicana alcanzó la histórica cifra de goles y el honor le correspondió a uno de los delanteros más importantes del Tri.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Gol 50 de México en Mundiales: El día que el Tri derrotó a Francia

El 17 de junio de 2010, México se enfrentó a Francia en uno de los partidos más recordados en la historia de los Mundiales, por el hecho de haber derrotado a una de las selecciones más fuertes de todos los tiempos y además excampeones mundiales.

Pero hubo un motivo que ayudó a contribuir a que ese juego fuera todavía más especial, pues fue ahí que la Selección Mexicana alcanzó su gol número 50 en la historia de las Copas del Mundo.

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CHICHARITO HERNÁNDEZ EL AUTOR DEL GOL 50 DE MÉXICO EN MUNDIALES

Tras haber igualado a un gol con Sudáfrica, México llegaba a ese partido en Estadio Peter Mokaba con 49 goles anotados por lo que la posibilidad de lograr el tanto 50 ante Francia estaba latente.

El primer tiempo mantuvo la paridad, pero fue en el complemento donde México estalló y logró abrir el marcador y con ello alcanzar el tanto 50, honor que le correspondió a Javier 'Chicharito' Hernández, hoy goleador histórico del Tri.

Todo ocurrió en el minuto 64 cuando Rafael Márquez mandó un pase tan preciso al espacio para Chicharito Hernández quien apareció con tanta ventaja mano a mano contra Lloris que hasta parecía fuera de lugar.