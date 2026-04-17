Estadio Banorte tendrá dispositivo especial para partido de leyendas: esto debes de saber
La Ciudad de México montará un dispositivo especial para el ingreso de aficionados al duelo entre mexicanos y brasileños.
La Ciudad de México pondrá en marcha un dispositivo de seguridad y vialidad para aficionados que asistan al Estadio Banorte este domingo para el partido de leyendas entre México y Brasil.
El referido dispositivo estará en marcha desde las 13:00 hasta las 21:00 horas e incluye la presencia de efectivos para la seguridad, además de que habrá modificaciones en la movilidad, a tener en cuenta por los aficionados.
Personal de la Subsecretaria de Control de Tránsito de la SSC realizará desvíos y cortes a la circulación en la Calzada de Tlalpan, en el Periférico y la Calzada Acoxpa, por lo que se invita a utilizar alternativas viales como Viaducto Tlalpan, Boulevard Gran Sur, las avenidas Santa Ursula y Santo Tomás, y diversos tramos del Anillo Periférico, según se dio a conocer en un comunicado.
Además, se pondrá a disposición rutas de RTP desde diversos puntos de la Ciudad de México para llegar al Estadio Banorte. Las rutas tendrán un costo de 22.50 pesos, con tarjeta de Movilidad Integrada.
Las rutas serán las siguientes:
- Ruta 1 Santa Úrsula: Desde calle San Pedro hasta calle San Benjamín, para llegar a Calzada de Tlalpan. El acceso A será por la puerta principal. El acceso B por la puerta poniente 4, 5 y 6.
- Ruta 2 Parque Cantera: Desde el Centro Comercial Gran Sur sobre Avenida del Imán hasta Circuito Azteca. El acceso A será por Calzada de Tlalpan en la puerta principal. El acceso B por la puerta
Poniente 4, 5 y 6.
- Ruta 3 Avenida Estadio Azteca: Desde anillo Periférico, Circuito Estadio Azteca, Av. del Imán hasta Luis Murillo. El acceso A será por Calzada de Tlalpan en la puerta principal. El acceso B será por la puerta poniente 4, 5 y 6.
- Ruta 4 Periférico y Renato Leduc: Desde Av. Renato Leduc, para arribar por Luis Murillo, Circuito Azteca y Calzada de Tlalpan. El acceso A será por la puerta principal del estadio. El acceso B por la puerta poniente 4, 5 y 6.
- Ruta 5 Periférico y Calzada de Tlalpan: Desde Anillo Periférico, avanza sobre Calzada de Tlalpan para llegar a Luis Murillo. Los asistentes podrán ingresar por la puerta principal (acceso A) o por la puerta poniente 4, 5 y 6 (acceso B).
- Ruta 6 Paseo Acoxpa: Sobre Calzada Acoxpa hasta llegar a Calzada de Tlalpan, el ingreso de los asistentes se realizará por la puerta principal del recinto y por la puerta poniente 4, 5 y 6.
- Ruta 7: Calzada de Tlalpan- El Vergel: Desde la estación el Vergel del Servicio de Transportes
Eléctricos, la estación Estadio Azteca, avanza por Calzada de Tlalpan y por Circuito Estadio Azteca. El ingreso de asistentes se hará por la puerta principal (acceso A) y por la puerta poniente 4, 5 y 6 (acceso I).
Ciudad de México, a 16 de abril de 2026
BOLETÍN: 215
IMPLEMENTARÁN SEMOVI Y SSC UN DISPOSITIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD EN EL ESTADIO BANORTE POR EL ENCUENTRO DE FÚTBOL DE "LEYENDAS" ENTRE MÉXICO Y BRASIL
El próximo 19 de abril, las Secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México, implementarán un dispositivo de prevención, seguridad y movilidad en los alrededores del Estadio Banorte, localizado en la alcaldía Coyoacán, con motivo del partido de fútbol de "Leyendas", entre las Selecciones de México y Brasil.
Con el objetivo de garantizar la seguridad de los aficionados nacionales y extranjeros, así como de los asistentes, trabajadores y staff, la SSC desplegará más de 4 mil policías de las Subsecretarías de Operación Policial y Control de Transito, que se encontraran en las inmediaciones del recinto para realizar labores de prevención y orientación, asi como agilizar la movilidad en las calles y avenidas aledañas.
En tanto, mil 250 oficiales de la Policía Auxiliar, estarán desplegados en los accesos al estadio para llevar a cabo labores de revisión y apoyar durante el registro de los boletos digitales, los cuales se recomienda descargar con antelación para agilizar el ingreso de todos los asistentes.
Este dispositivo contará con el despliegue de 163 vehículos oficiales, 241 motopatrullas, dos ambulancias y dos motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM);
además de dos drones de la Unidad Águila de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que efectuará sobrevuelos de supervisión, disuasión y prevención.
Personal de la Subsecretaria de Control de Tránsito de la SSC realizará desvíos y cortes a la circulación en la Calzada de Tlalpan, en el Periférico y la Calzada Acoxpa, por lo que se invita a utilizar alternativas viales como Viaducto Tlalpan, Boulevard Gran Sur, las avenidas Santa Ursula y
Santo Tomás, y diversos tramos del Anillo Periférico.
La SEMOVI ofrecerá 13 rutas de Servicios Especiales de Transporte, a través de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), que iniciará a las 13:00 h y concluirá a las 21:00 h. Estos son los puntos de origen y destino para que las personas se trasladen de manera segura, el costo del viaje sencillo será $22.50 pesos por medio de la Tarjeta de Movilidad
Integrada (MI).