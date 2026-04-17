Estadio Banorte tendrá dispositivo especial para partido de leyendas: esto debes de saber

Ciudad de México, a 16 de abril de 2026

BOLETÍN: 215

IMPLEMENTARÁN SEMOVI Y SSC UN DISPOSITIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD EN EL ESTADIO BANORTE POR EL ENCUENTRO DE FÚTBOL DE "LEYENDAS" ENTRE MÉXICO Y BRASIL

El próximo 19 de abril, las Secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México, implementarán un dispositivo de prevención, seguridad y movilidad en los alrededores del Estadio Banorte, localizado en la alcaldía Coyoacán, con motivo del partido de fútbol de "Leyendas", entre las Selecciones de México y Brasil.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los aficionados nacionales y extranjeros, así como de los asistentes, trabajadores y staff, la SSC desplegará más de 4 mil policías de las Subsecretarías de Operación Policial y Control de Transito, que se encontraran en las inmediaciones del recinto para realizar labores de prevención y orientación, asi como agilizar la movilidad en las calles y avenidas aledañas.

En tanto, mil 250 oficiales de la Policía Auxiliar, estarán desplegados en los accesos al estadio para llevar a cabo labores de revisión y apoyar durante el registro de los boletos digitales, los cuales se recomienda descargar con antelación para agilizar el ingreso de todos los asistentes.

Este dispositivo contará con el despliegue de 163 vehículos oficiales, 241 motopatrullas, dos ambulancias y dos motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM);

además de dos drones de la Unidad Águila de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que efectuará sobrevuelos de supervisión, disuasión y prevención.

Personal de la Subsecretaria de Control de Tránsito de la SSC realizará desvíos y cortes a la circulación en la Calzada de Tlalpan, en el Periférico y la Calzada Acoxpa, por lo que se invita a utilizar alternativas viales como Viaducto Tlalpan, Boulevard Gran Sur, las avenidas Santa Ursula y

Santo Tomás, y diversos tramos del Anillo Periférico.

La SEMOVI ofrecerá 13 rutas de Servicios Especiales de Transporte, a través de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), que iniciará a las 13:00 h y concluirá a las 21:00 h. Estos son los puntos de origen y destino para que las personas se trasladen de manera segura, el costo del viaje sencillo será $22.50 pesos por medio de la Tarjeta de Movilidad

Integrada (MI).