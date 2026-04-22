Las 50 figuras que marcarán la Copa Mundial FIFA 2026
A 50 días de arrancar con la Copa Mundial FIFA 2026, conoce al grupo de leyendas y jóvenes futbolistas que marcarán el rumbo del certamen.
A 50 días del arranque de la Copa Mundial FIFA 2026, el planeta se prepara para vivir una edición histórica y, como no podía ser de otra forma, las miradas apuntan a los protagonistas que marcarán el rumbo del certamen.
Desde leyendas que podrían despedirse del máximo escenario hasta jóvenes que buscan su consagración definitiva, este Mundial promete una mezcla única de talento, experiencia y nuevas historias por contar.
En cada Copa del Mundo hay nombres que cargan con el peso de sus selecciones, de las victorias o de esos goles que perduran en la historia, y esta edición no será la excepción.
¿Quiénes serán las figuras del Mundial 2026?
Encabezando la lista aparecen futbolistas como Kylian Mbappé, quien llega en plena madurez y como uno de los rostros del futbol mundial; Erling Haaland, una máquina de goles que buscará brillar en su primera gran cita mundialista; y Vinícius Jr., el líder de Brasil. Sin olvidar a hombres con magia en los pies como Kevin De Bruyne y Harry Kane.
De igual manera, es la oportunidad para que nuevas estrellas aparezcan y se consoliden, como Lamine Yamal, Endrick, Florian Wirtz, Gavi y Gilberto Mora, por mencionar algunos.
¿Qué leyendas podrían despedirse en la Copa Mundial 2026?
Toda cita mundialista también tiene su toque emocional por quienes se despedirán de las canchas. Será aquí donde figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Robert Lewandowski, Neymar y Guillermo Ochoa bajen el telón en el máximo escenario.
La Copa Mundial FIFA 2026 no solo será histórica por su formato de 48 selecciones, sino por el choque generacional que promete, entre quienes buscan la eternidad y quienes ya la han alcanzado.
- Achraf Hakimi | Marruecos
- Alphonso Davies | Canadá
- Arda Guler | Turquía
- Bruno Fernandes | Portugal
- Christian Pulisic | Estados Unidos
- Cristiano Ronaldo | Portugal
- Darwin Núñez | Uruguay
- David Alaba | Austria
- Désiré Doué | Francia
- Erling Haaland | Noruega
- Federico Valverde | Uruguay
- Ferran Torres | España
- Gilberto Mora | México
- Guillermo Ochoa | México
- Harry Kane | Inglaterra
- Heung-Min Son | Corea del Sur
- Ivan Perišić | Croacia
- Jamal Musiala | Alemania
- James Rodríguez | Colombia
- João Neves | Portugal
- Jonathan David | Canadá
- José María Giménez | Uruguay
- Joshua Kimmich | Alemania
- Juan Fernando Quintero | Colombia
- Jude Bellingham | Inglaterra
- Julián Álvarez | Argentina
- Kevin De Bruyne | Bélgica
- Kylian Mbappé | Francia
- Ladislav Krejčí | República Checa
- Lamine Yamal | España
- Leroy Sané | Alemania
- Lionel Messi | Argentina
- Luka Modrić | Croacia
- Luis Díaz | Colombia
- Martin Ødegaard | Noruega
- Michael Olise | Francia
- Moisés Caicedo | Ecuador
- Mohamed Salah | Egipto
- Neymar | Brasil
- Nicolas Jackson | Senegal
- Pedri | España
- Robert Lewandowski | Polonia
- Rodrigo De Paul | Argentina
- Santiago Gimenez | México
- Thibaut Courtois | Bélgica
- Virgil van Dijk | Países Bajos
- Vitinha | Brasil
- Viktor Gyökeres | Suecia
- Vinícius Júnior | Brasil
- Yassine Bounou | Marruecos