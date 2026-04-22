Mundial 2026 Las 50 figuras que marcarán la Copa Mundial FIFA 2026 A 50 días de arrancar con la Copa Mundial FIFA 2026, conoce al grupo de leyendas y jóvenes futbolistas que marcarán el rumbo del certamen.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Estas son las figuras y leyendas que marcarán la Copa Mundial FIFA 2026

A 50 días del arranque de la Copa Mundial FIFA 2026, el planeta se prepara para vivir una edición histórica y, como no podía ser de otra forma, las miradas apuntan a los protagonistas que marcarán el rumbo del certamen.

Desde leyendas que podrían despedirse del máximo escenario hasta jóvenes que buscan su consagración definitiva, este Mundial promete una mezcla única de talento, experiencia y nuevas historias por contar.

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En cada Copa del Mundo hay nombres que cargan con el peso de sus selecciones, de las victorias o de esos goles que perduran en la historia, y esta edición no será la excepción.

¿Quiénes serán las figuras del Mundial 2026?

Encabezando la lista aparecen futbolistas como Kylian Mbappé, quien llega en plena madurez y como uno de los rostros del futbol mundial; Erling Haaland, una máquina de goles que buscará brillar en su primera gran cita mundialista; y Vinícius Jr., el líder de Brasil. Sin olvidar a hombres con magia en los pies como Kevin De Bruyne y Harry Kane.

De igual manera, es la oportunidad para que nuevas estrellas aparezcan y se consoliden, como Lamine Yamal, Endrick, Florian Wirtz, Gavi y Gilberto Mora, por mencionar algunos.

¿Qué leyendas podrían despedirse en la Copa Mundial 2026?

Toda cita mundialista también tiene su toque emocional por quienes se despedirán de las canchas. Será aquí donde figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Robert Lewandowski, Neymar y Guillermo Ochoa bajen el telón en el máximo escenario.

La Copa Mundial FIFA 2026 no solo será histórica por su formato de 48 selecciones, sino por el choque generacional que promete, entre quienes buscan la eternidad y quienes ya la han alcanzado.

Achraf Hakimi | Marruecos

Alphonso Davies | Canadá

Arda Guler | Turquía

Bruno Fernandes | Portugal

Christian Pulisic | Estados Unidos

Cristiano Ronaldo | Portugal

Darwin Núñez | Uruguay

David Alaba | Austria

Désiré Doué | Francia

Erling Haaland | Noruega

Federico Valverde | Uruguay

Ferran Torres | España

Gilberto Mora | México

Guillermo Ochoa | México

Harry Kane | Inglaterra

Heung-Min Son | Corea del Sur

Ivan Perišić | Croacia

Jamal Musiala | Alemania

James Rodríguez | Colombia

João Neves | Portugal

Jonathan David | Canadá

José María Giménez | Uruguay

Joshua Kimmich | Alemania

Juan Fernando Quintero | Colombia

Jude Bellingham | Inglaterra

Julián Álvarez | Argentina

Kevin De Bruyne | Bélgica

Kylian Mbappé | Francia

Ladislav Krejčí | República Checa

Lamine Yamal | España

Leroy Sané | Alemania

Lionel Messi | Argentina

Luka Modrić | Croacia

Luis Díaz | Colombia

Martin Ødegaard | Noruega

Michael Olise | Francia

Moisés Caicedo | Ecuador

Mohamed Salah | Egipto

Neymar | Brasil

Nicolas Jackson | Senegal

Pedri | España

Robert Lewandowski | Polonia

Rodrigo De Paul | Argentina

Santiago Gimenez | México

Thibaut Courtois | Bélgica

Virgil van Dijk | Países Bajos

Vitinha | Brasil

Viktor Gyökeres | Suecia

Vinícius Júnior | Brasil

Yassine Bounou | Marruecos