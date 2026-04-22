Mundial 2026 Estadio Banorte: el primero en recibir la inauguración de tres Mundiales El antes nombrado Estadio Azteca, hará historia como sede inaugural por tercera vez en un Mundial el próximo 11 de junio cuando México se enfrente a Sudáfrica.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Estadio Banorte hará historia en inauguración del Mundial 2026

A 50 días del arranque de la Copa del Mundo FIFA 2026, el Estadio Banorte, el inmortal Azteca, se prepara para consumar una hazaña que ningún otro inmueble en la historia del futbol ha logrado: ser sede del partido inaugural de tres Copas del Mundo distintas.

Construido entre 1962 y 1966, al sur de la Ciudad de México, ha vencido al tiempo y se ha colocado como uno de los más emblemáticos del planeta, consolidando su legado como una de las catedrales del futbol al mismo nivel del Estadio de Wembley, Estadio Maracaná o Estadio Santiago Bernabéu.

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Diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca, el Coloso de Santa Úrsula recibirá nuevamente a miles de fanáticos que, durante la Copa Mundial, admirarán su belleza. Recibirá invitados de todo el orbe y guardará nuevamente en sus anales a las figuras del presente y futuro.

¿Cuándo será la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026?

El próximo jueves 11 de junio de 2026, el Coloso de Santa Úrsula será el escenario de su tercera inauguración en un Mundial. El de este año resulta aún más especial, pues en una baraja de 16 estadios, la FIFA decidió que fuese aquí donde arranque el certamen: el hermoso Estadio Azteca.

Inauguración Copa Mundial de 1970

El 31 de mayo de 1970, el Estadio Azteca fue la sede del choque que puso en marcha las acciones. México se enfrentó a la Unión Soviética frente a 107 mil 160 espectadores. El calor de las 12 del día no hizo mella a los europeos, quienes lograron sacar un empate sin goles.

Horacio López Salgado y Javier Fragoso estuvieron cerca de provocar el grito de gol, pero no concretaron sus opciones de cabeza. El primer tiempo fue dominado por México, pero sin reflejarlo en el marcador. Para la segunda parte, los europeos nivelaron el juego y cada uno rescató un punto.

Inauguración Copa Mundial de 1986

Para 1986, el duelo inaugural no fue disputado por el país sede, sino por el último campeón, que en ese entonces era Italia. El sábado 31 de mayo, la “azzurra” enfrentó a Bulgaria a las 12 del día y ante 96 mil aficionados.

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Poco antes de terminar el medio tiempo, Italia se puso al frente con anotación de Alessandro Altobelli. Cuando el equipo se vislumbraba con sus primeros puntos, Nasko Sirakov igualó al minuto 85.

Dentro de unas semanas, lo que menos espera la afición es que caiga otro empate cuando México choque ante Sudáfrica. El 11 de junio de 2026 quedará marcado no solo porque arranque la Copa del Mundo, sino porque el emblemático Estadio Azteca recibe su tercera inauguración, algo que ningún otro inmueble en el orbe ha conseguido.