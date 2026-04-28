América se consolida con más Copas del Mundo con jugadores convocados
Con el convocado para la edición 2026, América mantiene presencia de forma ininterrumpida en las listas finales para una Copa del Mundo con la Selección Mexicana.
La Selección Mexicana ya tiene a sus primeros futbolistas definidos para la Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, luego de que Javier Aguirre diera a conocer la lista de jugadores pertenencientes a la Liga MX que asistirán al torneo.
Con el llamado de Israel Reyes, destaca que será el décimo cuarto Mundial consecutivo en el que América mantiene presencia en la lista de México para una Copa del Mundo.
Los jugadores de América han estado convocados en todas las ediciones en las que ha participado México, a excepción de Suecia 1958 en donde no fue considerado ninguno.
La edición con más jugadores de América en la lista final fue la de Francia 1998 con siete futbolistas. En tanto que las ediciones con menos presencia americanista fueron las ediciones de 1954, 1966, 2010 y ahora la del 2026 con solo uno.
Ahora para la edición 2026, Javier Aguirre decidió confiar en Israel Reyes, polifacético jugador en la defensa y que ha despertado interés en Europa.
CONVOCADOS DE AMÉRICA EN LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES
- Uruguay 1930: Isidoro Sota García, Rafael Récord Garza, Francisco Garza Gutiérrez, Alfredo Sánchez y Roberto Gayón
- Brasil 1950: Manuel Gutiérrez, Mario Ochoa y José Luis Borbolla
- Suiza 1954: Pedro Nájera
- Chile 1962: Pedro Nájera y Antonio Jasso
- Inglaterra 1966: Javier Fragoso
- México 1970: Javier Fragoso, Mario 'Pichojos' Pérez, Guillermo Hernández “El Campeón”, Enrique Borja y Horacio López Salgado
- Argentina 1978: Pedro Soto, Jesús Martínez, Alfredo Tena, Antonio De la Torre y Cristóbal Ortega
- México 1986: Cristóbal Ortega, Mario Trejo, Carlos de los Cobos, Alex Domínguez, Carlos Hermosillo y Armando Manzo
- Estados Unidos 1994: Adrián Chávez y Zague
- Francia 1998: Oswaldo Sánchez, Duilio Davino, Isaac Terrazas, Germán Villa, Raúl Rodrigo Lara, Ricardo Peláez y Alberto García Aspe
- Corea-Japón 2022: Germán Villa y Luis Hernández
- Alemania 2006: Guillermo Ochoa, José Antonio Castro y Pável Pardo
- Sudáfrica 2010: Guillermo Ochoa
- Brasil 2014: Miguel Layún, Francisco Javier Rodríguez, Paul Aguilar y Raúl Jiménez
- Rusia 2018: Oribe Peralta y Edson Álvarez
- Qatar 2022: Guillermo Ochoa, Néstor Araujo y Henry Martín
- México, EU y Canadá 2026: Israel Reyes.