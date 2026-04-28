México 2026 América se consolida con más Copas del Mundo con jugadores convocados Con el convocado para la edición 2026, América mantiene presencia de forma ininterrumpida en las listas finales para una Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Convocatoria de México al Mundial 2026: América suma 14 Mundiales seguidos con convocados

La Selección Mexicana ya tiene a sus primeros futbolistas definidos para la Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, luego de que Javier Aguirre diera a conocer la lista de jugadores pertenencientes a la Liga MX que asistirán al torneo.

Con el llamado de Israel Reyes, destaca que será el décimo cuarto Mundial consecutivo en el que América mantiene presencia en la lista de México para una Copa del Mundo.

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Los jugadores de América han estado convocados en todas las ediciones en las que ha participado México, a excepción de Suecia 1958 en donde no fue considerado ninguno.

La edición con más jugadores de América en la lista final fue la de Francia 1998 con siete futbolistas. En tanto que las ediciones con menos presencia americanista fueron las ediciones de 1954, 1966, 2010 y ahora la del 2026 con solo uno.

Ahora para la edición 2026, Javier Aguirre decidió confiar en Israel Reyes, polifacético jugador en la defensa y que ha despertado interés en Europa.

CONVOCADOS DE AMÉRICA EN LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES