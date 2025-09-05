Video Así fue el conmovedor encuentro entre Messi y leyenda de la música argentina

Cuando dos genios, dos sensibilidades especiales, se encuentran aunque sean de distintos ámbitos el resultado generalmente es conmovedor y lo de Lionel Messi, y Charly García confirma la regla.

El legendario cantautor argentino acudió a ver su selección y a Lio en su último duelo oficial como local en la victoria 3-0 sobre Venezuela.

Ahí vio el encuentro en uno de los numerosos palcos del Monumental y disfrutó los dos tantos de Lio como el que más.

Y luego, en lo que parece uno de los pasillos del estadio, tuvo un encuentro con el jugador del Inter Miami el cual inmortalizó con un par de fotos que subió en su cuenta de Instagram con un sencillo mensaje por la noche, por la carrera, por la felicidad de verlo jugar, a saber: " Gracias @leomessi ❤️".

En las imágenes, se ve a las dos figuras sonrientes estrechándose las manos o en un abrazo, con camaradería y alegría.

En redes sociales, también, circulan otros retratos de ambos personajes con Rodrigo de Paul, también del Inter Miami, y Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Futbol Argentino (AFA).

Así como un video en el que se puede ver a García esperando a Messi en el estacionamiento del Monumental.

Al verlo, el futbolista, que conducía una camioneta con su esposa Antonela Roccuzzo como copiloto se detuvo, bajo el cristal de su ventanilla y estrechó la mano de Charly, ante una Antonella conmovida: "Chau, Dios te bendiga" fue la frase de despedida del cantante.

Charly tiene problemas de salud y pasó la jornada, incluyendo el encuentro y saludo con Lio en silla de ruedas, fue creador de Sui Generis, Seru Giran, míticas bandas argentinas, y un sin fin de hits como "Demoliendo hoteles", "Nos siguen pegando abajo" y "Rexo por voz".

Y el mes pasado recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, "por ser una pieza clave del movimiento rockero argentino, latinoamericano e hispano".

Lio Messi, multicampeón a donde quiera que se ha parado como jugador, jugó su último partido oficial como local ante Venezuela y tras el partido puso en duda su asistencia al Mundial del 2026.

Esto al reconocer que “por edad (38 años), lo más lógico” sería no llegar, aunque confesó que todavía se siente “ilusionado y con ganas” de seguir compitiendo.