    Mundial 2026

    Charly García protagoniza un encuentro y una emocionante despedida con Messi

    El legendario cantante argentino estuvo presente en el Estadio Monumental para decirle adiós a Lio.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video Así fue el conmovedor encuentro entre Messi y leyenda de la música argentina

    Cuando dos genios, dos sensibilidades especiales, se encuentran aunque sean de distintos ámbitos el resultado generalmente es conmovedor y lo de Lionel Messi, y Charly García confirma la regla.

    El legendario cantautor argentino acudió a ver su selección y a Lio en su último duelo oficial como local en la victoria 3-0 sobre Venezuela.

    PUBLICIDAD

    Ahí vio el encuentro en uno de los numerosos palcos del Monumental y disfrutó los dos tantos de Lio como el que más.

    Y luego, en lo que parece uno de los pasillos del estadio, tuvo un encuentro con el jugador del Inter Miami el cual inmortalizó con un par de fotos que subió en su cuenta de Instagram con un sencillo mensaje por la noche, por la carrera, por la felicidad de verlo jugar, a saber: " Gracias @leomessi ❤️".

    En las imágenes, se ve a las dos figuras sonrientes estrechándose las manos o en un abrazo, con camaradería y alegría.

    En redes sociales, también, circulan otros retratos de ambos personajes con Rodrigo de Paul, también del Inter Miami, y Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Futbol Argentino (AFA).

    Así como un video en el que se puede ver a García esperando a Messi en el estacionamiento del Monumental.

    Al verlo, el futbolista, que conducía una camioneta con su esposa Antonela Roccuzzo como copiloto se detuvo, bajo el cristal de su ventanilla y estrechó la mano de Charly, ante una Antonella conmovida: "Chau, Dios te bendiga" fue la frase de despedida del cantante.

    Charly tiene problemas de salud y pasó la jornada, incluyendo el encuentro y saludo con Lio en silla de ruedas, fue creador de Sui Generis, Seru Giran, míticas bandas argentinas, y un sin fin de hits como "Demoliendo hoteles", "Nos siguen pegando abajo" y "Rexo por voz".

    Y el mes pasado recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, "por ser una pieza clave del movimiento rockero argentino, latinoamericano e hispano".

    PUBLICIDAD

    Lio Messi, multicampeón a donde quiera que se ha parado como jugador, jugó su último partido oficial como local ante Venezuela y tras el partido puso en duda su asistencia al Mundial del 2026.

    Esto al reconocer que “por edad (38 años), lo más lógico” sería no llegar, aunque confesó que todavía se siente “ilusionado y con ganas” de seguir compitiendo.

    Video ¿No juega? Messi deja en duda su presencia en el Mundial 2026

    Más sobre Mundial 2026

    2 min
    La imagen de James Rodríguez que se volvió viral

    La imagen de James Rodríguez que se volvió viral

    2 min
    Países Bajos y Polonia empatan en la vuelta de Lewandowski

    Países Bajos y Polonia empatan en la vuelta de Lewandowski

    4 min
    Comprar boletos para el Mundial 2026: Guía, fases, precios y reventa

    Comprar boletos para el Mundial 2026: Guía, fases, precios y reventa

    1 min
    Gobierno de la Ciudad de México declara como feriado el día de la inauguración del Mundial

    Gobierno de la Ciudad de México declara como feriado el día de la inauguración del Mundial

    2 min
    Se perfila amistoso de Portugal y Cristiano Ronaldo ante México en el Estadio Banorte

    Se perfila amistoso de Portugal y Cristiano Ronaldo ante México en el Estadio Banorte

    Relacionados:
    Mundial 2026CONMEBOL Mundial EliminatoriasArgentinaLionel Messi

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Instintos
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD