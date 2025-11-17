    México 2026

    César Montes señala lo que piensa el vestidor del Tri de Gilberto Mora

    El jugador el Lokomotiv revela los elogios que despierta el joven crack de Xolos dentro de la Selección Mexicana.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video "Qué chingón es", César Montes deslumbrado por el talento de Gilberto Mora

    César Montes, actual defensor del Lokomotiv de Rusia, reveló los elogios que despierta su compañero Gilberto Mora d entro del plantel de la Selección Mexicana.

    El exjugador de los Rayados de Monterrey señaló que espera que su compañero “siga creciendo y jugando como el niño que es”, pues cree que eso lo llevará muy lejos en su carrera

    “Qué bueno es, qué chingón es, juega muy bien, contra Uruguay Bielsa lo describió muy bien. Ahora en el Mundial que tuvo salió en redes, no sé si sea verdad o no, que muchos equipos europeos lo han buscado, sabemos que por la edad no puede ir, pero sabemos la joya que tenemos en México y que siga creciendo, que siga jugando como el niño que es y seguro llegará muy lejos”, dijo Montes.

    Montes, de 28 años y que ha militado en Europa en los clubes españoles Almería y Espanyol, también apuntó qué es lo que más le sorprende del juego de gil mora.

    Es impresionante lo que juega, cómo se ubica, para la edad que tiene, seguramente crecerá muchísimo más, pero es talento, también trabajo, que tiene a su figura paterna que fue futbolista también y fue un crecimiento enorme también para él.

    A su edad se sabe ubicar muy bien, sabe recibir bien, recibir perfilado, girar, dar un pase de gol, tuvo una oportunidad de gol, es impresionante lo que juega”, concluyó.

