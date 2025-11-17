El exjugador de los Rayados de Monterrey señaló que espera que su compañero “siga creciendo y jugando como el niño que es”, pues cree que eso lo llevará muy lejos en su carrera

“Qué bueno es, qué chingón es, juega muy bien, contra Uruguay Bielsa lo describió muy bien. Ahora en el Mundial que tuvo salió en redes, no sé si sea verdad o no, que muchos equipos europeos lo han buscado, sabemos que por la edad no puede ir, pero sabemos la joya que tenemos en México y que siga creciendo, que siga jugando como el niño que es y seguro llegará muy lejos”, dijo Montes.

Montes, de 28 años y que ha militado en Europa en los clubes españoles Almería y Espanyol, también apuntó qué es lo que más le sorprende del juego de gil mora.

“ Es impresionante lo que juega, cómo se ubica, para la edad que tiene, seguramente crecerá muchísimo más, pero es talento, también trabajo, que tiene a su figura paterna que fue futbolista también y fue un crecimiento enorme también para él.