Video ¿Marcelo Bielsa tuvo que ver con la renovación de Brian Rodríguez?

Brian Rodríguez habló directo en entrevista exclusiva con Gibrán Araige para TUDN sobre su renovación con las Águilas del América, una decisión que cree le ayudará a ser considerado en la Selección de Uruguay para el Mundial 2026 bajo el mando del estratega Marcelo Bielsa.

Rayito, quien tuvo ofertas de Catar para emigrar e incluso consideró que el cuadro de Coapa se viera beneficiado en caso de una hipotética salida, cree que su continuidad con el conjunto de la Liga MX le permitirá encontrar el nivel necesario para acudirá la justa mundialista en el verano próximo.

PUBLICIDAD

“Lo del Mundial ahora es muy cercano, era importante mantenerme al nivel que se juega en la liga, al nivel que traigo en el América, fue la mejor decisión. Lo platiqué muchas veces con la familia, se lo decía a mi papá hace muy poco lo de Catar, estoy feliz acá, opté por estar en el lugar donde me siento feliz.

“Me siento cómodo con los compañeros, con la gente que me rodea. Bueno, sentirme así es lo más importante de cara a la Copa del Mundo”, dijo Brian Rodríguez, un titular habitual con América así como en el combinado nacional de su país.

BRIAN RODRÍGUEZ SE MANTIENE EN CONSTANTE CONTACTO CON MARCELO BIELSA

Rayito también habló sobre las conversaciones que tiene con el estratega argentino, de quien dice conoce muy bien al Club América, al que tiene con buenas referencias en materia y nivel deportivo.

“Muchas veces hemos tenido charlas con Bielsa sobre el equipo y las mantenemos, él rescata siempre jugar en el América que no es nada fácil, el mérito del jugador uruguayo que juegue en el América siempre es muy bueno, es vistoso.