Borgetti reta a Haaland en un posible México vs. Noruega en el Mundial 2026

Video ¡Borgetti reta a Haaland para la inauguración del Mundial 2026!

En ese sentido, Jared Borgetti, histórico delantero de la Selección Mexicana, prefiere que sea Noruega para poner a prueba a Erling Haaland en el Estadio Ciudad de México con las condiciones que conlleva jugar ahí como el calor y la altura de la capital del país.

“Yo prefiero a Noruega para el inicio, quiero ver a Haaland corriendo a las 12 del día. Va a ser una Copa interesante, con muchas selecciones nuevas.

“Los partidos que van a ser en México serán interesantes, de buena fiesta, buenos anfitriones y privilegiado de tener una inauguración más en el Azteca”, mencionó Borgetti en exclusiva para TUDN en la alfombra roja del sorteo del Mundial 2026.

Borgetti iba acompañado de José Saturnino Cardozo, histórico delantero del Toluca y de la selección paraguaya, quien desea ver un México vs. Paraguay el próximo 11 de junio.

“Estábamos en el hotel más o menos viendo que te puede tocar y nos puede tocar México también, (Gustavo) Alfaro dice que a quién le toque lo va a enfrentar como sea, es un buen momento para ver el México vs. Paraguay”, señaló Cardozo.

El rival de México para el partido de inauguración del Mundial 2026 saldrá del Bombo 3 que está conformado por Noruega, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Catar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.