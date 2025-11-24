Tras la definición de las eliminatorias y los clasificados, y a días del esperado sorteo del Mundial 2026, la Selección de Haití podría tener un refuerzo de lujo para competir en apenas su segunda Copa del Mundo.

Se trata del flamante delantero de las Águilas del América de la Liga MX, Allan Saint-Maximin, cuya posibilidad de jugar el Mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá es más real de lo que muchos imaginan.

De acuerdo con el periodista Caleb Jephte Pierre, Maximin ha considerado seriamente, en días recientes, hacer valer su ascendencia haitiana para poder ser elegible con su selección, ya que una parte de su familia es de dicho país.

Si bien Maximin nació en Francia, el goleador del América jamás ha debutado con la selección mayor gala, por lo que en caso de decantarse por Haití podría representarle sin problema alguno ante la FIFA.

Solo en una ocasión Maximin ha defendido la camiseta de Francia, en el 2019, pero con la Sub-21 y aunque en 2022 expresó su deseo de formar parte de la selección diriga por Didier Deschamps jamás fue convocado para el Mundial de Catar.