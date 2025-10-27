Raúl Alcalá, leyenda del deporte en México e ídolo del ciclismo, contó en Faitelson sin censura cómo vivió la etapa final de Isaac del Toro en el pasado Giro de Italia.

"(Isaac del Toro) me recuerda a mis tiempos y lo hace ver más fácil que como yo lo veía cuando yo corría, ha sido magnifica esta temporada que abrió y los 16 triunfos que ha tenido lo dicen todo, son eventos de un buen nivel, 16 carreras en un año es muy bueno.

PUBLICIDAD

"Tiene 21 años, está para cosas grandes, lo remató con el Giro de Italia, estar 11 días de líder con esa presión y mostrando ese temperamento en esa vuelta de 21 días, mis respetos, no solo el mío sino de todo el ciclismo a nivel mundial y profesional", comentó Alcalá sobre el brillante futuro de Isaac en el ciclismo como digno representante de México ante el mundo.

ALCALÁ SUFRIÓ CIERRE DE ISAAC DEL TORO EN EL GIRO DE ITALIA

Raúl Alcalá señaló qué fue lo que Isaac del Toro hizo mal en aquella última etapa en Italia que le terminó costando el título cuando se perfilaba para ganarlo.

"No sé qué le pasaría, algún día se lo voy a preguntar, porque si él ya tenía el Giro un 95 por ciento en el bolsillo era difícil que se lo sacaran, compró una pelea con (Richard) Carapaz que no era necesaria.

"No lo descarto, fue una inexperiencia de él con 21 años, pero sí te puedo decir que compró una pelea que no era de él, ya tenía el Giro, nos había demostrado que podía, le faltaban solamente 8 kilómetros de subida, yo creo que lo hubiera hecho a muerte y él gana el Giro.