"Cuando bajamos del Finisterri cuando Carapaz me dijo que no. Ahí la di por perdida . Ahí ya sabía que había perdido la clasificación general ", explicó sobre aquel momento.

"Richard, pues estaba perdiendo el segundo (finalmente es tercero), no llegaba a cerrar las brechas que estaba dando y después, también me afectaba a mí la clasificación. Intenté cooperar un poco, pero al no recibir la la misma sinergía, pues simplemente se intentó y si no se pudo no pasa nada", completó después.