    Isaac del Toro brinca del décimo sitio a líder de la Tirreno-Adriático

    El ciclista mexicano quedó segundo en la etapa de este martes y ya está en la cima de la carrera.

    Por:
    Omar Carrillo
    Isaac del Toro finalizó en segundo sitio en la segunda etapa de la carrera Tirreno-Adriático 2026 y pasó del décimo puesto obtenido tras la contrarreloj del primer día a liderar la carrera.

    El ciclista mexicano mantuvo una dura competencia con el holandés Mathieu Van der Poel y con el italiano Giulio Pellizari, y todo se decidió a unos metros de la meta cuando adelantó Van der Poel.

    Fueron 206 kilómetros de recorrido entre Camaiore y San Gimignano en Italia con subidas explosivas, y distintas caídas a lo largo de la ruta que se extendió por más de cuatro horas.

    Del Toro tuvo paciencia en una fuga inicial de varios corredores que fueron cazados a 40 kilómetros de la meta y saltó a cuatro kilómetros de la meta junto con Don Mathieu, Pellizari y Van der Poel.

    Y de ahí, únicamente la diferencia entre ellos se dio llegando a la meta que fue cardiaca.

    Este miércoles se recorrerá la tercera de siete etapas. Será de 225 kilómetros entre Cortona y Magliano dé Marsi en la que Del Toro deberá defender y de preferencia ampliar los tres segundos que saca de ventaja a Pellizari.

    Clasificación tras la segunda etapa de la carrera Tirrero-Adriático 2026:
    1 - Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech) 4h53'23"
    2 - Isaac del Toro (UAE Team Emirates) mismo tiempo
    3 - Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-hansgrohe) mismo tiempo
    4 - Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) a 15 segundos
    5 - Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla) a 17 segundos

    Clasificación general:
    1 - Isaac del Toro (UAE Team Emirates) 5h06'01"
    2 - Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-hansgrohe) a 3 segundos
    3 - Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) a 13 segundos
    4 - Alazn Hatherly (Team Jayco AlUla) a 17 segundos
    5 - Primoz Roglic (Red Bull Bora-hansgrohe) a 18 segundos

