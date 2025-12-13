    Ciclismo

    Isaac del Toro correrá el Tour de Francia 2026 y no estará en el Giro de Italia

    El mexicano, que fue subcampeón de la prueba italiana esta temporada, competirá en la carrera gala, la más prestigiosa del mundo.

    Video Isaac del Toro cumplirá “su sueño” y debutará en el Tour de Francia en 2026

    El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG), una de las grandes revelaciones del pelotón internacional, tendrá al Tour de Francia 2026 como su principal objetivo de la temporada, dejando de lado el Giro de Italia, de acuerdo con el calendario oficial presentado este sábado por su equipo.

    Del Toro, quien fue subcampeón del Giro de Italia 2025 y vistió la maglia rosa durante once etapas, compartirá liderazgo en la estructura emiratí con el esloveno Tadej Pogacar, aunque en la ronda francesa cumplirá un rol clave como escudero del campeón.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Ciclismo

    Sheinbaum entrega el Premio Nacional del Deporte
    1 mins

    Sheinbaum entrega el Premio Nacional del Deporte

    Más Deportes
    Raúl Acalá relata cómo vivió carrera de Isaac del Toro en Giro de Italia
    2 mins

    Raúl Acalá relata cómo vivió carrera de Isaac del Toro en Giro de Italia

    Más Deportes
    Leyenda mexicana del ciclismo sobre Del Toro: “¡Me cortaron las piernas!”
    2:36

    Leyenda mexicana del ciclismo sobre Del Toro: “¡Me cortaron las piernas!”

    Más Deportes
    Isaac del Toro gana el Giro de Veneto y logra su triunfo 16 del año
    1 mins

    Isaac del Toro gana el Giro de Veneto y logra su triunfo 16 del año

    Más Deportes
    Isaac del Toro vuelve a brillar en Italia y conquista el Gran Piemonte
    1 mins

    Isaac del Toro vuelve a brillar en Italia y conquista el Gran Piemonte

    Más Deportes
    ¡Crack! Isaac del Toro gana el Giro de Emilia y llega a 14 triunfos este año
    1:16

    ¡Crack! Isaac del Toro gana el Giro de Emilia y llega a 14 triunfos este año

    Más Deportes
    Isaac del Toro gana el Giro de Emilia y suma su decimocuarta victoria del año
    1 mins

    Isaac del Toro gana el Giro de Emilia y suma su decimocuarta victoria del año

    Más Deportes
    ¡Del Toro histórico otra vez! Conquista el Trofeo Matteotti en Italia
    2:07

    ¡Del Toro histórico otra vez! Conquista el Trofeo Matteotti en Italia

    Más Deportes
    Isaac Del Toro hace historia en Italia con triunfo en el Trofeo Matteotti
    1 mins

    Isaac Del Toro hace historia en Italia con triunfo en el Trofeo Matteotti

    Más Deportes
    ¡Semana de ensueño! Isaac del Toro gana la Coppa Sabatini y consigue triplete en Italia
    2 mins

    ¡Semana de ensueño! Isaac del Toro gana la Coppa Sabatini y consigue triplete en Italia

    Más Deportes

    “Disputar el Tour era un sueño desde niño y ahora voy a poder cumplirlo”, dijo el mexicano.

    Antes del Tour, el ciclista de 22 años participará en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos y en varias pruebas del calendario europeo, entre ellas Strade Bianche, Milán-San Remo y Tirreno-Adriático. También tomará la salida en la Itzulia-Vuelta al País Vasco y en el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, tradicional antesala del Tour.

    La temporada 2025 marcó la consolidación del mexicano, quien sumó 18 triunfos, fue segundo en el Giro y alcanzó el tercer puesto del ranking mundial de la UCI con apenas 21 años.

    Del Toro cerró el año con los títulos nacionales de contrarreloj y ruta, logrados en Ensenada, y contribuyó a que UAE Emirates estableciera un récord histórico de victorias del equipo.

    Relacionados:
    CiclismoTour de Francia

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX