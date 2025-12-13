Ciclismo Isaac del Toro correrá el Tour de Francia 2026 y no estará en el Giro de Italia El mexicano, que fue subcampeón de la prueba italiana esta temporada, competirá en la carrera gala, la más prestigiosa del mundo.

Video Isaac del Toro cumplirá “su sueño” y debutará en el Tour de Francia en 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG), una de las grandes revelaciones del pelotón internacional, tendrá al Tour de Francia 2026 como su principal objetivo de la temporada, dejando de lado el Giro de Italia, de acuerdo con el calendario oficial presentado este sábado por su equipo.

Del Toro, quien fue subcampeón del Giro de Italia 2025 y vistió la maglia rosa durante once etapas, compartirá liderazgo en la estructura emiratí con el esloveno Tadej Pogacar, aunque en la ronda francesa cumplirá un rol clave como escudero del campeón.

“Disputar el Tour era un sueño desde niño y ahora voy a poder cumplirlo”, dijo el mexicano.

Antes del Tour, el ciclista de 22 años participará en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos y en varias pruebas del calendario europeo, entre ellas Strade Bianche, Milán-San Remo y Tirreno-Adriático. También tomará la salida en la Itzulia-Vuelta al País Vasco y en el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, tradicional antesala del Tour.

La temporada 2025 marcó la consolidación del mexicano, quien sumó 18 triunfos, fue segundo en el Giro y alcanzó el tercer puesto del ranking mundial de la UCI con apenas 21 años.