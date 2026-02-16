    Ciclismo

    Isaac del Toro se luce con sprint y gana la etapa 1 del UAE Tour 2026

    El mexicano obtuvo su primer gran triunfo del 2026 y reafirma su incomparable talento.

    Por:Juan Regis
    Video ¡Sprint de locura y primer gran triunfo de Isaac del Toro en el 2026!

    El ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a demostrar que tiene un talento especial y en este 2026 sumó su primer gran triunfo con un sprint que le ha dado la vuelta al mundo.

    PUBLICIDAD

    Del Toro se consagró ganador del UAE Tour 2026 con un sprint inhumano en la recta final de la carrera para dejar atrás a otros competidores que desde el arranque lucían como favoritos para llevarse el primer lugar.

    Con un tiempo de 2h.30.56, Isaac del Toro dejó atrás al neerlandés Cees Bol y al italiano Antonio Tiberi, favoritos para ganar la etapa, y sorprendió a los presentes que se deleitaron con la velocidad y el empuje del mexicano en los últimos metros.

    De esta forma, Del Toro ganó el maillot de líder del UAE Tour para su equipo y demostró que sigue en plan grande tras un 2025 con 16 triunfos entre ellos algunos históricos como la Vuelta a Burgos, las tres etapas conseguidas en el Tour de Austria y una más en el Giro de Italia, donde quedó segundo general.

    Isaac del Toro tendrá al Tour de Francia 2026 --que se corre del 4 al 26 de julio-- como su principal objetivo de la temporada, dejando de lado el Giro de Italia, de acuerdo con el calendario oficial presentado por su equipo el año pasado.

    Relacionados:
    Ciclismo

