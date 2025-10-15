Video ¡Isaac del Toro consigue su victoria 16 del año! Así cruzó la meta del Giro de Veneto

Como para no dejar ninguna duda al respecto, Isaac del Toro saltó del pelotón faltando 11 kilómetros para la meta y nadie le pudo seguir el paso, nadie le hizo sombra a su llegada a la meta del Giro de Veneto, su triunfo 16 del año.

Aventajó 22 segundos a su más cercano perseguidor, su coequipeto Pavel Sivakov, y confirmó al final de la prueba que esta es su última competencia de la campaña en la que marcha tercero del ranking mundial.

Solo detrás del serbio Tadej Pogacar, tambiénd como Del Toro del UAE Team Emirates XRG, y del danés Jonas Vingegaard del Team Visma.

La prueba de este miércoles, una clásica más de 161.2 kilómetros entre Vicenza y Verona, fue la culminación de un año de ensueño para el mexicano de 21 años.

Y que finalmente, él mismo ha reconocido a la prensa como fuera de todo lo programado: "Esta es la última carrera del año para mí, ha sido una locura de temporada".

En el podio de Veneto, le acompañó, además de Sivakov, el noruego Jonas Abrahamsen del Uno-X Mobility.

Isaac, con el triunfo de este miércoles, es el segundo corredor con más victorias de la campaña, solo Pogacar tiene más con 19.

Destacan entre sus triunfos, la Vuelta a Burgos, tres etapas en el Tour de Austria, una más en el Giro de Italia en la que fue segundo en la general.

Por equipos, el UAE Team Emirates se colgó su victoria 90 de la campaña y sigue aumentando la marca al mejor año de un equipo, tras superar las 85 de Columbia en el 2009. Y mantiene, la esperanza de alcanzar las 100.

Por donde se le vea, una histórica temporada para Isaac y su equipo. De leyenda.