    Ciclismo

    Isaac del Toro gana el Giro de Veneto y logra su triunfo 16 del año

    El ciclista mexicano aventaja 22 segundos sobre su más cercano perseguidor y despide así su campaña.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video ¡Isaac del Toro consigue su victoria 16 del año! Así cruzó la meta del Giro de Veneto

    Como para no dejar ninguna duda al respecto, Isaac del Toro saltó del pelotón faltando 11 kilómetros para la meta y nadie le pudo seguir el paso, nadie le hizo sombra a su llegada a la meta del Giro de Veneto, su triunfo 16 del año.

    Aventajó 22 segundos a su más cercano perseguidor, su coequipeto Pavel Sivakov, y confirmó al final de la prueba que esta es su última competencia de la campaña en la que marcha tercero del ranking mundial.

    PUBLICIDAD

    Solo detrás del serbio Tadej Pogacar, tambiénd como Del Toro del UAE Team Emirates XRG, y del danés Jonas Vingegaard del Team Visma.

    La prueba de este miércoles, una clásica más de 161.2 kilómetros entre Vicenza y Verona, fue la culminación de un año de ensueño para el mexicano de 21 años.

    Y que finalmente, él mismo ha reconocido a la prensa como fuera de todo lo programado: "Esta es la última carrera del año para mí, ha sido una locura de temporada".

    En el podio de Veneto, le acompañó, además de Sivakov, el noruego Jonas Abrahamsen del Uno-X Mobility.

    Isaac, con el triunfo de este miércoles, es el segundo corredor con más victorias de la campaña, solo Pogacar tiene más con 19.

    Destacan entre sus triunfos, la Vuelta a Burgos, tres etapas en el Tour de Austria, una más en el Giro de Italia en la que fue segundo en la general.

    Por equipos, el UAE Team Emirates se colgó su victoria 90 de la campaña y sigue aumentando la marca al mejor año de un equipo, tras superar las 85 de Columbia en el 2009. Y mantiene, la esperanza de alcanzar las 100.

    Por donde se le vea, una histórica temporada para Isaac y su equipo. De leyenda.

    Video !Un monstruo! Isaac del Toro se corona campeón de la Vuelta a Burgos

    Más sobre Ciclismo

    1 min
    Isaac del Toro vuelve a brillar en Italia y conquista el Gran Piemonte

    Isaac del Toro vuelve a brillar en Italia y conquista el Gran Piemonte

    1:16
    ¡Crack! Isaac del Toro gana el Giro de Emilia y llega a 14 triunfos este año

    ¡Crack! Isaac del Toro gana el Giro de Emilia y llega a 14 triunfos este año

    1 min
    Isaac del Toro gana el Giro de Emilia y suma su decimocuarta victoria del año

    Isaac del Toro gana el Giro de Emilia y suma su decimocuarta victoria del año

    2:07
    ¡Del Toro histórico otra vez! Conquista el Trofeo Matteotti en Italia

    ¡Del Toro histórico otra vez! Conquista el Trofeo Matteotti en Italia

    1 min
    Isaac Del Toro hace historia en Italia con triunfo en el Trofeo Matteotti

    Isaac Del Toro hace historia en Italia con triunfo en el Trofeo Matteotti

    Relacionados:
    CiclismoMás Deportes

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD