Video ¡La segunda prueba de la semana! Isaac del Toro gana el Giro de la Toscana

Isaac del Toro no se baja de la bicicleta, o más bien del podio, y este miércoles consiguió su segundo triunfo de la semana al ganar el Gran Premio de la Toscana, luego de que el domingo 7 se impusiera también en el GP Industria & Artigianato.

Y aún le restan dos pruebas más en esto días, el 11 correrá el Gran Premio de la Copa Sabatini y, finalmente, el domingo 14 de septiembre el Trofeo Matteotti.

PUBLICIDAD

El Giro de la Toscana es el triunfo 11 del mexicano de 21 años en lo que va de la temporada. Un recorrido de 190 kilómetros con dos ascensos en el Monte Serra e inicio y final en Pontedra.

La estrategia de Isaac fue aguantar hasta los últimos 27 kilómetros cuando decidió atacar en una subida de dos kilómetros. Lo hizo tras dar alcance a un grupo de ciclistas fugados. Tras su fuga ganó 17 segundos a Richard Carapaz, con el que mantiene un pique desde el giro de Italia, también a Urko Berrade, Jordan Jegat y Steff Cras que le seguían.

Carapaz entonces se lanzó detrás del mexicano, pero nunca consiguió darle alcance.

Del Toro logró su segundo triunfo en menos de cuatro días y el onceavo del año, y ayudó a su equipo, el UAE Team Emirates, ha conseguir su victoria 82 con lo que ya superó las 81 de la campaña pasada.

"Esto no es normal estoy contento"

Tras su nuevo triunfo en Italia, Isaac del Toro se mostró feliz con el resultado y aceptó que era parte de lo planeado.

" Queríamos hacer una cosa así con el equipo, no era fácil, pero queríamos creer que se podía. Contento con el trabajo que ha hecho el equipo hoy, estoy muy feliz.

"El plan era ganar la carrera, obviamente sin poner en riesgo lo que queda del calendario (el Mundial de ciclismo de ruta), pero feliz de ganar otra carrera, esto no es normal. Estoy contento", aseguró a la prensa

Finalmente, al recordársele que el jueves correrá la Coppa Sabatini y sobre si se ve ganando, una vez más, Isaac se mostró cauto: "No lo sé, primero la cena y luego veremos qué podemos preparar", concluyó.

PUBLICIDAD

Del Toro está ubicado es el sexto sitio del ranking mundial de ciclismo y representará a México en el próximo Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta a celebrarse del 21 al 28 de septiembre en Kigali, Ruanda.