    Isaac Del Toro hace historia en Italia con triunfo en el Trofeo Matteotti

    El joven mexicano sumó esta victoria a su racha en Toscana, Industria y Sabatini, alcanzando 16 éxitos como profesional.

    Jaime Bernal.
    ¡Del Toro histórico otra vez! Conquista el Trofeo Matteotti en Italia

    El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) extendió su racha triunfal al conquistar este domingo la 77ª edición del Trofeo Matteotti, disputada en Pescara sobre 195 kilómetros.

    Del Toro, de 21 años, confirmó su gran momento tras sumar recientemente los títulos del GP Industria, el Giro de la Toscana y la Copa Sabatini, imponiéndose en cuatro de las cinco clásicas italianas de la semana.

    Con este nuevo éxito alcanza 16 victorias como profesional y aporta el triunfo número 84 del UAE Team Emirates en la temporada.

    A diferencia de sus conquistas anteriores, el corredor mexicano no se escapó en solitario, sino que resolvió la carrera con un potente esprint en el reducido grupo delantero. En la llegada de Pescara superó al portugués Rui Costa (EF Education-EasyPost) y al español Pau Miquel (Kern Pharma), quienes completaron el podio.

    Con esta victoria, Del Toro se convierte en el primer mexicano en inscribir su nombre en el palmarés de la prueba, sucediendo al venezolano Orluis Aular, último campeón del Matteotti y ahora integrante del Movistar Team.

    Ciclismo

