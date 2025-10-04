Isaac del Toro gana el Giro de Emilia y suma su decimocuarta victoria del año

Video ¡Crack! Isaac del Toro gana el Giro de Emilia y llega a 14 triunfos este año

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) volvió a brillar este sábado al conquistar la edición 108 del Giro de Emilia, una de las pruebas clásicas más exigentes del calendario italiano.

El recorrido, de 199,2 kilómetros entre Mirandola y el icónico ascenso de San Luca, tuvo como gran protagonista al pedalista de 21 años, quien alcanzó su decimocuarta victoria de la temporada.

Del Toro se impuso en la línea de meta con apenas un segundo de ventaja sobre el británico Tom Pidcock (Q36.5).

Cinco segundos después cruzó un reducido grupo de favoritos encabezado por el francés Lenny Martínez (Bahrain-Victorius), el colombiano Egan Bernal (INEOS-Grenadiers) y el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe), triple ganador de esta clásica en 2019, 2021 y 2023.

La definición se produjo en la dura subida final. Pidcock lanzó un ataque en los últimos metros, pero Del Toro respondió con potencia, lo neutralizó y terminó levantando los brazos en San Luca.