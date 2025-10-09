Isaac del Toro vuelve a brillar en Italia y conquista el Gran Piemonte
El mexicano prolongó su excelente temporada este jueves logrando su decimoquinta victoria del año y la octava en territorio italiano.
El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) prolongó su excelente temporada al imponerse este jueves en el Gran Piemonte, logrando su decimoquinta victoria del año y la octava en territorio italiano.
El joven talento de Ensenada completó los 180 kilómetros entre Dogliani y Acqui Terme con un ataque demoledor a 20 del final, para llegar en solitario a la meta con 40 segundos de ventaja sobre el suizo Marc Hirschi y 44 sobre el neerlandés Bauke Mollema.
Desde el inicio, la jornada presentó una fuga numerosa con nombres experimentados, pero el UAE Team Emirates mantuvo el control del pelotón y redujo diferencias en los tramos montañosos.
En la subida a Castelletto d’Erro, de más de seis kilómetros, Del Toro endureció el ritmo, seleccionó al grupo de favoritos y lanzó su ofensiva definitiva.
La superioridad del mexicano fue incontestable: en apenas tres kilómetros neutralizó la escapada y se marchó solo hacia la victoria.
Del Toro se sitúa ahora como el segundo corredor con más victorias en la presente temporada sólo superado por su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogacar, que contabiliza diecinueve triunfos.