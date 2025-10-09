    Ciclismo

    Isaac del Toro vuelve a brillar en Italia y conquista el Gran Piemonte

    El mexicano prolongó su excelente temporada este jueves logrando su decimoquinta victoria del año y la octava en territorio italiano.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Crack! Isaac del Toro gana el Giro de Emilia y llega a 14 triunfos este año

    El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) prolongó su excelente temporada al imponerse este jueves en el Gran Piemonte, logrando su decimoquinta victoria del año y la octava en territorio italiano.

    El joven talento de Ensenada completó los 180 kilómetros entre Dogliani y Acqui Terme con un ataque demoledor a 20 del final, para llegar en solitario a la meta con 40 segundos de ventaja sobre el suizo Marc Hirschi y 44 sobre el neerlandés Bauke Mollema.

    PUBLICIDAD

    Desde el inicio, la jornada presentó una fuga numerosa con nombres experimentados, pero el UAE Team Emirates mantuvo el control del pelotón y redujo diferencias en los tramos montañosos.

    En la subida a Castelletto d’Erro, de más de seis kilómetros, Del Toro endureció el ritmo, seleccionó al grupo de favoritos y lanzó su ofensiva definitiva.

    La superioridad del mexicano fue incontestable: en apenas tres kilómetros neutralizó la escapada y se marchó solo hacia la victoria.

    Del Toro se sitúa ahora como el segundo corredor con más victorias en la presente temporada sólo superado por su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogacar, que contabiliza diecinueve triunfos.

    Más sobre Ciclismo

    1:16
    ¡Crack! Isaac del Toro gana el Giro de Emilia y llega a 14 triunfos este año

    ¡Crack! Isaac del Toro gana el Giro de Emilia y llega a 14 triunfos este año

    1 min
    Isaac del Toro gana el Giro de Emilia y suma su decimocuarta victoria del año

    Isaac del Toro gana el Giro de Emilia y suma su decimocuarta victoria del año

    2:07
    ¡Del Toro histórico otra vez! Conquista el Trofeo Matteotti en Italia

    ¡Del Toro histórico otra vez! Conquista el Trofeo Matteotti en Italia

    1 min
    Isaac Del Toro hace historia en Italia con triunfo en el Trofeo Matteotti

    Isaac Del Toro hace historia en Italia con triunfo en el Trofeo Matteotti

    2 min
    ¡Semana de ensueño! Isaac del Toro gana la Coppa Sabatini y consigue triplete en Italia

    ¡Semana de ensueño! Isaac del Toro gana la Coppa Sabatini y consigue triplete en Italia

    Relacionados:
    Ciclismo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD