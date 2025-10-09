Isaac del Toro vuelve a brillar en Italia y conquista el Gran Piemonte

Video ¡Crack! Isaac del Toro gana el Giro de Emilia y llega a 14 triunfos este año

El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) prolongó su excelente temporada al imponerse este jueves en el Gran Piemonte, logrando su decimoquinta victoria del año y la octava en territorio italiano.

El joven talento de Ensenada completó los 180 kilómetros entre Dogliani y Acqui Terme con un ataque demoledor a 20 del final, para llegar en solitario a la meta con 40 segundos de ventaja sobre el suizo Marc Hirschi y 44 sobre el neerlandés Bauke Mollema.

Desde el inicio, la jornada presentó una fuga numerosa con nombres experimentados, pero el UAE Team Emirates mantuvo el control del pelotón y redujo diferencias en los tramos montañosos.

En la subida a Castelletto d’Erro, de más de seis kilómetros, Del Toro endureció el ritmo, seleccionó al grupo de favoritos y lanzó su ofensiva definitiva.

La superioridad del mexicano fue incontestable: en apenas tres kilómetros neutralizó la escapada y se marchó solo hacia la victoria.