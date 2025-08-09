    Ciclismo

    Isaac del Toro, con épica remontada, gana la Vuelta a Burgos en España

    El ciclista mexicano ganó la carrera de gran manera y después de sufrir un pinchazo y sin recibir ayuda de su equipo.

    Por:
    TUDN
    Video ¡Otra vez campeón! Isaac Del Toro conquista España con trabajo de lujo

    El ciclista mexicano Isaac del Toro, del UAE Team Emirates, conquistó este sábado la Vuelta a Burgos tras arrebatarle el liderato al francés Léo Bisiaux en la última etapa, disputada en las exigentes Lagunas de Neila, donde el italiano Giulio Ciccone se llevó la victoria parcial.

    En una jornada para la historia, Del Toro se sobrepuso a un pinchazo y a la escasa ayuda de su equipo para protagonizar una remontada épica.

    PUBLICIDAD

    El corredor de 21 años sufrió un problema en la rueda trasera a 15 kilómetros de la meta, en el descenso previo a la subida final, lo que obligó a un cambio de bicicleta que le costó cerca de 40 segundos respecto a los líderes. Lejos de rendirse, logró alcanzar al pelotón y sentenciar en los últimos kilómetros de la dura ascensión.

    Con esta gesta, Del Toro suma su duodécima victoria profesional y la novena de la temporada, consolidando un año espectacular en el que también fue subcampeón del Giro de Italia.

    Además, entra en la historia como el cuarto latinoamericano en ganar la Vuelta a Burgos, tras los colombianos Mauricio Soler (2007), Nairo Quintana (2013 y 2014) e Iván Ramiro Sosa (2018 y 2019).

    El podio final lo completaron el italiano Lorenzo Fortunato (2º, +19”) y Bisiaux (3º, +25”), incapaz de retener la camiseta de líder en la última batalla.


    Más sobre Ciclismo

    2 min
    Del Toro avanza 25 lugares y ya es tercero en la Vuelta a Burgos

    Del Toro avanza 25 lugares y ya es tercero en la Vuelta a Burgos

    1:17
    Isaac del Toro gana lugares en la Vuelta a Burgos y se mantiene en la pelea

    Isaac del Toro gana lugares en la Vuelta a Burgos y se mantiene en la pelea

    1 min
    Del Toro gana lugares en la Vuelta a Burgos y se mantiene en la lucha

    Del Toro gana lugares en la Vuelta a Burgos y se mantiene en la lucha

    1:17
    Isaac del Toro sufre aparatosa caída en la Vuelta a Burgos

    Isaac del Toro sufre aparatosa caída en la Vuelta a Burgos

    2 min
    Isaac del Toro se cae en la Vuelta a Burgos

    Isaac del Toro se cae en la Vuelta a Burgos

    Relacionados:
    Ciclismo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Camino a Arcadia
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    Radical
    Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD