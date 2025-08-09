Isaac del Toro, con épica remontada, gana la Vuelta a Burgos en España

El ciclista mexicano Isaac del Toro, del UAE Team Emirates, conquistó este sábado la Vuelta a Burgos tras arrebatarle el liderato al francés Léo Bisiaux en la última etapa, disputada en las exigentes Lagunas de Neila, donde el italiano Giulio Ciccone se llevó la victoria parcial.

En una jornada para la historia, Del Toro se sobrepuso a un pinchazo y a la escasa ayuda de su equipo para protagonizar una remontada épica.

El corredor de 21 años sufrió un problema en la rueda trasera a 15 kilómetros de la meta, en el descenso previo a la subida final, lo que obligó a un cambio de bicicleta que le costó cerca de 40 segundos respecto a los líderes. Lejos de rendirse, logró alcanzar al pelotón y sentenciar en los últimos kilómetros de la dura ascensión.

Con esta gesta, Del Toro suma su duodécima victoria profesional y la novena de la temporada, consolidando un año espectacular en el que también fue subcampeón del Giro de Italia.

Además, entra en la historia como el cuarto latinoamericano en ganar la Vuelta a Burgos, tras los colombianos Mauricio Soler (2007), Nairo Quintana (2013 y 2014) e Iván Ramiro Sosa (2018 y 2019).

El podio final lo completaron el italiano Lorenzo Fortunato (2º, +19”) y Bisiaux (3º, +25”), incapaz de retener la camiseta de líder en la última batalla.