    Niño Hamburguesa habría sido despedido de la AAA por golpear a un fa

    El luchador mexicano se encuentra en la polémica tras participar en una función independiente.

    Raúl Martínez
    El luchador mexicano Niño Hamburguesa se encuentra en medio de una fuerte polémica luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que presuntamente agrede a un aficionado durante una función de lucha libre, situación que habría provocado su salida de la AAA.

    En el clip, que rápidamente se volvió viral, se observa al gladiador sentado sobre un fan en primera fila mientras le lanza varios codazos al rostro.

    En dicho video se ve al luchador conectar varios golpes, lo que provocó reacciones negativas entre los aficionados y encendió el debate sobre los límites entre luchadores y público.

    Según distintas versiones, el incidente ocurrió durante una función independiente en México y el video comenzó a circular masivamente en plataformas digitales, generando críticas y discusión entre seguidores de la lucha libre.

    Tras la difusión del material, reportes señalan que la empresa habría decidido rescindir el contrato del luchador.

    Previamente se había advertido a los luchadores de AAA que si participaban en funciones independientes mostraran actitudes profesionales.

    Algunas versiones indican que el fan pudo haber provocado al luchador antes del incidente; sin embargo, hasta el momento ni la empresa ni el propio Niño Hamburguesa han emitido un comunicado oficial para explicar lo sucedido o confirmar su salida.

