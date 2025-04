Nenuco y el día que luchó ante Penta Zero Miedo: "Se transforma"

“Sí, cómo no (se ha subido al ring con Penta)… me ha agarrado, se transforma mi patrón ”, recordó entre risas Roberto.

“Con decirte que en alguna ocasión me tocó un sillazo, yo no soy luchador, yo fui réferi y en una de esas me tocó un sillazo con él y créanme que no es nada recomendable. Sí pega duro; tiene la mano pesada”, añadió el Gordito, como le dice de cariño Penta.