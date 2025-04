¿De qué está hecho el traje de Penta Zero Miedo? El Nenuco lo revela

Pese a que no ganó el Campeonato Intercontinental , Penta Zero Miedo brilló en WrestleMania 41 por su calidad luchística dentro del ring y, sí, hay que decirlo... por su espectacular traje.

¿De qué está hecho el traje de Penta Zero Miedo?

“Hemos tenido esa buena comunicación de decir ‘dale’. Él me dijo: ‘hay que hacer un traje para WrestleMania’. Me lo dijo antes de un viernes que quedara", dijo entre risas. "No es cierto, me lo dijo unas dos semanas antes”, añadió.