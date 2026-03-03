    Dominik Mysterio

    El mexicano Penta Zero Miedo gana su primer campeonato en la WWE

    El luchador mexicano se hace de su primer campeonato de la lucha libre profesional de los Estados Unidos.

    Por:Erick Morales Baca
    Video Penta Zero Miedo gana su primer título de la WWE


    Después de varios intentos fallidos, lesiones superadas y una larga espera, Penta Zero Miedo consiguió uno de sus sueños más anhelados, conseguir un título de la WWE.

    Penta Zero Miedo gana su primer título de la WWE
    El enmascarado mexicano debió poner contra la lona en cuenta de tres a Dominik Mysterio, quien estuvo apoyado por el equipo The Judgment Day en todo momento, para hacerse del título del Campeonato Intercontinental de la WWE.

    Pero Penta no solamente debió imponerse a un solo luchador dentro del cuadrilátero, ya que constantemente enfrentó interrupciones de Finn Bálor y JD McDonagh que buscaban hacerlo perder la concentración para ayudar a su protegido.

    Zero Miedo, momentos antes de imponerse, debió bajar del ring para derribar a sus adversarios e, inmediatamente, sububir de nuevo al encordado y poner espaldas planas a Dominik Mysterio y rendirlo.

    Luego de hacer su clásica señal de la victoria con tres dedos arriba y luego voltearlos dejando ver una M, Penta Zero Miedo dedicó el triunfo a todos sus seguidores y los invitó a nunca rendirse en sus objetivos.

    "México, Latinoamérica y todo el mundo, por fin se hizo realidad el sueño que no nada más era mío, era de muchos mexicanos, y de muchos fans, esta noche se consiguió. Voy a decirles una cosa, la lucha libre es como la vida misma, no importa cuántas veces pierdas, te pateen o caigas, Siempre, si crees en ti todos los días este es el resultado, el oro, nunca dejen de creer en ustedes"

    Dominik Mysterio

