Isaac Del Toro revela el insólito motivo por el que fue detenido en Italia

“¿La verdad? No me gustaría decirlo así, pero creo que sí es verdad (de ser más conicido en Italia que en México). No tiene ni idea de cómo el tema de cómo me arropan aquí. A mí me ha parado un policía en Italia y yo pensando que hice algo mal en la bicicleta y no, me para para pedirme una foto y es algo que yo no entiendo”, reveló Del Toro.