El ciclista Isaac del Toro y el clavadista Osmar Olvera figuran entre los 16 ganadores del Premio Nacional del Deporte (PND) 2025. Del Toro fue distinguido en la categoría profesional tras conquistar el subcampeonato del Giro de Italia y los títulos nacionales de contrarreloj y ruta.

Por su parte, Olvera sumó cinco preseas en el Campeonato Nacional de Natación, celebrado en Singapur.

Otra de las atletas que destaca entre el listado es Andrea Becerra Arizaga, quien firmó un año histórico al coronarse campeona del mundo en tiro con arco compuesto, con Oros individual y por equipos en el Mundial de Corea, además de un Bronce mixto y dos preseas más —Oro individual y Bronce mixto— en los World Games 2025.

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezará en noviembre la ceremonia de premiación, con la que el Gobierno federal reconocerá el desempeño deportivo del periodo 2024-2025. El galardón incluye diploma, una medalla de Oro y un estímulo económico de 796 mil 5 pesos.

Entre los ganadores también aparecen Alegna González (Atletismo), Uziel Muñoz (Atletismo), Luis Carlos Valenzuela y Osiris Macahado (ParaAtletismo) y Donovan Carrillo (Patinaje sobre hielo).

Como Entrenadores, serán distinguidos Alejandro Laberdesque Vázquez (atletismo) y Karen Selene Montellano Ruvalcaba (tiro con arco); mientras que en el rubro de Juez/Árbitro, recibirán el galardón Araceli Ornelas Caballero (taekwondo) y Leslie Selene Velasco González (para powerlifting).

El reconocimiento a la Trayectoria destacada en el deporte mexicano será otorgado a Gabriela Belem Agúndez García (clavados), Donovan Daniel Carrillo Suazo (patinaje sobre hielo), José Arnulfo Castorena Vélez (para natación) y María Lorena Ramírez Nahueachi (atletismo, ultramaratones).