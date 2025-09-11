Video ¡Triplete de Isaac del Toro! Gana la Coppa Sabatini y tiene una semana de ensueño

La imagen es poderosa y emocionante. A 400 metros de la meta de la Coppa Sabatini, Isaac del Toro se paró en su bólido, en verdad eso parece su bicicleta, y envistió como el toro de su apellido, sin dudas ni miramientos.

Ni Benjamin Thomas ni Ben Granger, sus perseguidores consiguieron salirle al paso y cruzó en solitario la meta.

Issac del Toro no deja de "volar" y este jueves obtuvo su tercera victoria en la semana en el mismo número de carreras clásicas que ha disputado en Italia.

Y la suma al Gran Premio de la Toscana que obtuvo tan solo el miércoles 10 de septiembre y al GP Industria & Artigianato que ganó el domingo 7.

El recorrido fue de 197 kilómetros con salida y llegada en Peccioli con un circuito con ascensos y descensos, y que recorrió en 4:46:56 horas.

La carrera fue reñida de principio a fin con un pelotón que se lanzó desde el inicio a la cabeza en el que no estaban los favoritos.

A solo seis kilómetros de la meta, el mexicano de 21 años lanzó un primer ataque junto con Benjamin Thomas y Ben Granger. Los tres se separaron del resto de competidores, pero el embate final de Isaac se dio a 400 metros de la llegada.

Una imagen poderosa que nos hace ver no solo lo que es el nativo de Ensenada si no lo que puede llegar a ser. Detrás de él llegaron el francés Benjamin de Cofidis y el británico Ben de MG.K vis Costruzioni Ambiente.

Del Toro está ubicado es el sexto sitio del ranking mundial de ciclismo y representará a México en el próximo Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta a celebrarse del 21 al 28 de septiembre en Kigali, Ruanda.

Y aún le resta una prueba más en la semana. El domingo 14 de septiembre disputará el Trofeo Matteotti.