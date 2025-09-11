    Ciclismo

    ¡Semana de ensueño! Isaac del Toro gana la Coppa Sabatini y consigue triplete en Italia

    El ciclista mexicano logró su tercer triunfo seguido en carreras clásicas en Europa.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video ¡Triplete de Isaac del Toro! Gana la Coppa Sabatini y tiene una semana de ensueño

    La imagen es poderosa y emocionante. A 400 metros de la meta de la Coppa Sabatini, Isaac del Toro se paró en su bólido, en verdad eso parece su bicicleta, y envistió como el toro de su apellido, sin dudas ni miramientos.

    Ni Benjamin Thomas ni Ben Granger, sus perseguidores consiguieron salirle al paso y cruzó en solitario la meta.

    PUBLICIDAD

    Issac del Toro no deja de "volar" y este jueves obtuvo su tercera victoria en la semana en el mismo número de carreras clásicas que ha disputado en Italia.

    Y la suma al Gran Premio de la Toscana que obtuvo tan solo el miércoles 10 de septiembre y al GP Industria & Artigianato que ganó el domingo 7.

    El recorrido fue de 197 kilómetros con salida y llegada en Peccioli con un circuito con ascensos y descensos, y que recorrió en 4:46:56 horas.

    La carrera fue reñida de principio a fin con un pelotón que se lanzó desde el inicio a la cabeza en el que no estaban los favoritos.

    A solo seis kilómetros de la meta, el mexicano de 21 años lanzó un primer ataque junto con Benjamin Thomas y Ben Granger. Los tres se separaron del resto de competidores, pero el embate final de Isaac se dio a 400 metros de la llegada.

    Una imagen poderosa que nos hace ver no solo lo que es el nativo de Ensenada si no lo que puede llegar a ser. Detrás de él llegaron el francés Benjamin de Cofidis y el británico Ben de MG.K vis Costruzioni Ambiente.

    Del Toro está ubicado es el sexto sitio del ranking mundial de ciclismo y representará a México en el próximo Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta a celebrarse del 21 al 28 de septiembre en Kigali, Ruanda.

    Y aún le resta una prueba más en la semana. El domingo 14 de septiembre disputará el Trofeo Matteotti.

    Video !Un monstruo! Isaac del Toro se corona campeón de la Vuelta a Burgos

    Más sobre Ciclismo

    2 min
    ¡Otro enorme triunfo! Isaac del Toro se impone en el Giro de la Toscana

    ¡Otro enorme triunfo! Isaac del Toro se impone en el Giro de la Toscana

    1:16
    !Un monstruo! Isaac del Toro se corona campeón de la Vuelta a Burgos

    !Un monstruo! Isaac del Toro se corona campeón de la Vuelta a Burgos

    1 min
    Isaac del Toro, con épica remontada, gana la Vuelta a Burgos en España

    Isaac del Toro, con épica remontada, gana la Vuelta a Burgos en España

    2 min
    Del Toro avanza 25 lugares y ya es tercero en la Vuelta a Burgos

    Del Toro avanza 25 lugares y ya es tercero en la Vuelta a Burgos

    1:17
    Isaac del Toro gana lugares en la Vuelta a Burgos y se mantiene en la pelea

    Isaac del Toro gana lugares en la Vuelta a Burgos y se mantiene en la pelea

    Relacionados:
    Ciclismo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD