    Beisbol

    ¡Estados Unidos avanza a final del Clásico Mundial con polémica!

    La novena de los Estados Unidos derrota 2-1 a República Dominicana y accede a su tercera final en el Clásico Mundial.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Japón derrotó 3-2 a Estados Unidos en en Loan Depot Park de Miami para ganar el Clásico Mundial de Beisbol 2023.
    Japón derrotó 3-2 a Estados Unidos en en Loan Depot Park de Miami para ganar el Clásico Mundial de Beisbol 2023.
    Imagen Getty Images

    El equipo de los Estados Unidos de nueva cuenta mostró su poderío en el beisbol al dejar tendidos en el terreno de juego a la novena de la República Dominicana, por dos carreras a uno y obtener su boleto a la final. La polémica vino por parte de los umpires, que por momentos no fueron parejos en la marcación de strikes y bolas.

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    Dominicana llegó a este compromiso con 51 carreras anotadas y 14 cuadrangulares, pero toda esa ofensiva desapareció y ese fue el principal factor para que se concretara la derrota.

    En el montículo Paul Skenes en cuatro entradas permitió una carrera, después el bullpen se encargó de silenciar el ataque de los dominicanos, que llegaron a este compromiso invictos.

    Gunnar Henderson y Anthony Roman la botaron del parque por el equipo de las barras y las estrellas.

    Defensivamente Julio Rodríguez le robó un cuadrangular a Aaron Judge, en una jugada muy beisbolera.

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