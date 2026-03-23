Selección Mexicana de Beisbol Horacio de la Vega califica de fracaso la actuación de México en Clásico Mundial de Beisbol El presidente de la Liga Mexicana de Beisbol admite fracaso de México y golpe rumbo a Olímpicos.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Catalogan de fracaso actuación de México en Clásico Mundial de Beisbol

Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, aceptó que fue un fracaso que la selección tricolor haya quedado eliminada en la primera fase del reciente Clásico Mundial de la especialidad.

Luego de iniciar con victorias ante Brasil y Reino Unido, el equipo mexicano cayó frente a Estados Unidos e Italia, lo que sentenció la eliminación de un equipo que llegó con altas expectativas, luego de la edición 2023 donde se logró el tercer puesto.

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¿Qué fue lo que dijo Horacio de la Vega sobre la selección de beisbol?



En un evento para presentar el Baseball Champions League 2026 que inicia este martes, De la Vega fue cuestionado sobre el desempeño del equipo mexicano y sin pelos en la lengua soltó la crítica.

“Sí, yo creo que fue un fracaso. Tal cual hay que decirlo como es. Se pusieron muchas expectativas en esta selección. Se hizo un esfuerzo muy importante para conjuntar al mejor nivel que estaba disponible. No nada más para México, sino para muchos equipos fue muy complicado tener a los mejores jugadores. Tuvimos muchos jugadores que por alguna u otra razón no nos los facilitaron”, declaró.

De paso, México queda fuera de Juegos Olímpicos



El mandatario recordó que la tristeza es doble, pues no solo no se igualó lo de la edición anterior, sino que repercute en quedar fuera de los Juegos Olímpicos en beisbol.