Venezuela vs. EUA, Final Clásico Mundial de Béisbol: Partido en marcha
Sigue todas las incidencias de este partido por el título del magno certamen de béisbol desde Miami.
Final con morbo: Venezuela jugará ante Estados Unidos al vencer a Italia
El partido Venezuela vs. Estados Unidos representa la Gran Final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 que se disputará en el LoanDepot Park de Miami.
La escuadra vinotinto espera conquistar por primera vez en su historia el máximo certamen a nivel internacional del 'Rey de los Deportes'. Venció en Semifinales a Italia.
Por su parte, Estados Unidos buscará su segundo título en el Clásico Mundial. Venció de forma dramática en Semifinales a República Dominicana.
ACCIONES DEL PARTIDO VENEZUELA VS. ESTADOS UNIDOS, FINAL DEL CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL
-ALTA DE LA PRIMERA ENTRADA (BATEA ESTADOS UNIDOS)
- Doble play y hay dos outs con Venezuela
- Aaron Judge se poncha para el tercer out
-BAJA DE LA PRIMERA ENTRADA (BATEA VENEZUELA)
- Suárez se va por la vía del ponche. Primer out para Venezuela.
- Torres representa el segundo out.
- Ezequiel Tovar conecta imparable. Sencillo.
- Abreu conecta elevado, dominado y se acaba la entrada.
-ALTA DE LA SEGUNDA ENTRADA
- Schwarber se poncha. Primer out.
- Bregman y Antony salen de circulación.
-BAJA DE LA SEGUNDA ENTRADA
- Batazo de hit de Salvador Pérez quien se queda en primera base.
- Chourio se poncha.
- Wild pitch de McLean, hay corredores venezolanos en segunda y en tercera
- Salvador Pérez anota la primera, con elevado de sacrificio de García. Venezuela 1-0 EUA.
- Arráez conecta rodado y se va en la primera entrada.
Relacionados: