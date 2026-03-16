Clásico Mundial de Beisbol Venezuela derrota a Italia y enfrentará a Estados Unidos en la Final Los venezolanos vinieron de atrás ante Italia para pelear por su primer título de este torneo.

Video Final con morbo: Venezuela jugará ante Estados Unidos al vencer a Italia

Venezuela hizo historia al derrotar 4-2 a Italia para avanzar a su primera Final del Clásico Mundial de Beisbol en esta edición 2026, donde enfrentará a Estados Unidos que derrotó a República Dominicana el pasado domingo.

La Final llega ya con un tinte de morbo por la tensión política que se vivió hace semanas con la captura de Nicolás Maduro en territorio venezolano por el gobierno de Donald Trump.

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Maikel García y Ronald Acuña Jr. despertaron en la bien nombrada, fatídica séptima entrada, para que la Vinotinto beisbolera pudiera remontar la desventaja que tenía.

En la segunda entrada fue cuando Italia tomo la delantera en la pizarra, primero con carrera de 'caballito' de Zach Dezenzo y luego un hit de Dante Nori impulsó a Jac Caglianine.

En la cuarta entrada, Eugenio Suárez bateó un home run solitario para acortar distancias, pero en el séptimo inning fue cuando llegó el milagro.

Aaron Nola controló a Venezuela, pero Michael Lorenzen falló en el revelo y recibió los hits de Ronald Acuña Jr., Mikael García y Luis Arraez para decretar la remontada.