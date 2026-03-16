    Clásico Mundial de Beisbol

    Venezuela derrota a Italia y enfrentará a Estados Unidos en la Final

    Los venezolanos vinieron de atrás ante Italia para pelear por su primer título de este torneo.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Final con morbo: Venezuela jugará ante Estados Unidos al vencer a Italia

    Venezuela hizo historia al derrotar 4-2 a Italia para avanzar a su primera Final del Clásico Mundial de Beisbol en esta edición 2026, donde enfrentará a Estados Unidos que derrotó a República Dominicana el pasado domingo.

    La Final llega ya con un tinte de morbo por la tensión política que se vivió hace semanas con la captura de Nicolás Maduro en territorio venezolano por el gobierno de Donald Trump.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Clásico Mundial de Beisbol

    ¡Estados Unidos avanza a final del Clásico Mundial con polémica!
    1 mins

    ¡Estados Unidos avanza a final del Clásico Mundial con polémica!

    MLB
    Benjamín Gil no ve como fracaso eliminación de México en Clásico Mundial de Beisbol
    2 mins

    Benjamín Gil no ve como fracaso eliminación de México en Clásico Mundial de Beisbol

    MLB
    México no solo queda fuera del Clásico Mundial: ¡También de Juegos Olímpicos!
    1 mins

    México no solo queda fuera del Clásico Mundial: ¡También de Juegos Olímpicos!

    MLB
    Benjamín Gil no considera un fracaso la eliminación de México
    2:23

    Benjamín Gil no considera un fracaso la eliminación de México

    MLB
    México queda eliminado del Clásico Mundial de Béisbol tras ser apaleado por Italia
    2 mins

    México queda eliminado del Clásico Mundial de Béisbol tras ser apaleado por Italia

    MLB
    México vs. Italia EN VIVO por el Clásico Mundial de Beisbol 2026: México queda eliminado
    89 Historias
    Liveblog

    México vs. Italia EN VIVO por el Clásico Mundial de Beisbol 2026: México queda eliminado

    MLB
    Clásico Mundial de Beisbol: Lo que necesita México para llegar a los Cuartos de Final
    2 mins

    Clásico Mundial de Beisbol: Lo que necesita México para llegar a los Cuartos de Final

    MLB
    México vs. Italia: Horario y dónde ver el partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026
    1 mins

    México vs. Italia: Horario y dónde ver el partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026

    MLB
    ¿Cuáles son los criterios de desempate en el Clásico Mundial de Beisbol?
    2 mins

    ¿Cuáles son los criterios de desempate en el Clásico Mundial de Beisbol?

    MLB
    Esto necesita la Selección Mexicana para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
    1 mins

    Esto necesita la Selección Mexicana para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

    MLB

    Maikel García y Ronald Acuña Jr. despertaron en la bien nombrada, fatídica séptima entrada, para que la Vinotinto beisbolera pudiera remontar la desventaja que tenía.

    En la segunda entrada fue cuando Italia tomo la delantera en la pizarra, primero con carrera de 'caballito' de Zach Dezenzo y luego un hit de Dante Nori impulsó a Jac Caglianine.

    En la cuarta entrada, Eugenio Suárez bateó un home run solitario para acortar distancias, pero en el séptimo inning fue cuando llegó el milagro.

    Aaron Nola controló a Venezuela, pero Michael Lorenzen falló en el revelo y recibió los hits de Ronald Acuña Jr., Mikael García y Luis Arraez para decretar la remontada.

    La Final de Estados Unidos vs. Venezuela será inédita, los estadounidensen llegan por tercera vez al hilo por el título del Clásico Mundial de Beisbol y los venezolanos se estrenarán, cuando su mejor posición había sido un tercer lugar en la edición de 2009.

    Relacionados:
    Clásico Mundial de Beisbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Un hombre por semana
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Polen
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX