John Cena llena de elogios a Dominik Mysterio, ¿el 'nuevo' Randy Orton?

“Dominik Mysterio nació para esto. Llegué a trabajar con él muy temprano en su carrera y he tenido la oportunidad de trabajar con el talento experimentado, pero también con muchos nuevos talentos. Puedes saberlo de inmediato, siempre hay un, ya sabes, la gente que llega tarde puede no conseguirlo y luego resolverlo. Soy un ejemplo vivo de eso.

“Pero también hay gente que… recuerdo a Randy Orton haciendo que todo pareciera fácil… Dom hace que todo se vea fácil, no se rompe bajo presión y cualquier alberca en la que lo hayamos dejado caer, no solo ha pisado el agua, está nadando alrededor de todos los demás”, declaró Cena en The Pat McAfee Show post WrestleMania 41.