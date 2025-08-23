Épico momento el que protagonizaron Penta Zero Miedo y CM Punk en un house show de la WWE que se llevó a cabo este fin de semana en Liverpool, Inglaterra.

En su gira rumbo al Clash in Paris 2025, la WWE se presentó este sábado en la M&S Bank Arena con un evento en vivo, pero que no fue televisado.

Una de las luchas fue CM Punk, Penta y LA Knight vs. The Judgement Day, equipo conformado por el Campeón Intercontinental, Dominik Mysterio, y los campeones de pareja de Raw, JD McDonagh y Finn Balor, quien por cierto, es aficionado de Pumas de la Liga MX.

En esa lucha CM Punk tuvo un gran gesto con Penta al hacer su señal de Cero Miedo, además de imitar el icónico baile del luchador mexicano.

Cabe recordar que, Punk y Penta fueron rivales en abril del 2022 cuando ambos formaban parte de AEW con el luchador estadounidense como ganador.

El equipo de CM Punk, Penta y LA Knight salió victorioso gracias a una GTS de Punk sobre Dominik después de que esquivara un 619.

WWE tendrá seis presentaciones más en Europa antes de que se celebre el Clash in Paris el próximo domingo 31 de agosto en Paris La Défense Arena.