    Luchador de WWE hace el "Goya" de Pumas en Triplemanía 33

    Finn Balor fue captado teniendo un gesto con un aficionado de Pumas en su presentación en México.

    Kevin R. Yu.
    Video ¡Momento sublime! Luchador de WWE hace el “Goya” de Pumas

    Momento insólito ocurrió en Triplemanía 33, el primer gran evento de la AAA que es producido por la WWE, y que se celebró este fin de semana en la Ciudad de México.

    Finn Balor, campeón de parejas de Raw junto JD McDonagh, protagonizó un momento sublime al mostrar su apoyo a Pumas previo a su lucha en Triplemanía 33.

    En redes sociales circula un video en el que se ve a un aficionado de Pumas en primera fila y cuando sale Finn Balor, junto al Judgement Day, le grita “¡Arriba los Pumas, Finn!”, mientras que el luchador de WWE responde con un efusivo “¡Goya!”.

    El video ya se hizo viral, sobre todo entre los aficionados de Liga MX y de los Pumas.

    ¿Por qué Finn Balor es fan de Pumas?

    No es la primera vez que el luchador irlandés muestra su apoyo a los universitarios; hace un par de semanas fue captado en las gradas del Chase Stadium con la playera de Pumas en el partido ante Inter Miami de Leagues Cup.

    Balor es aficionado auriazul por su esposa, la periodista deportiva mexicana Verónica Rodríguez, con la que el luchador de WWE se casó en 2019.

    Finn Balor salió victorioso de Triplemanía 33 al ganar su lucha junto a JD McDonagh y Raquel Rodríguez sobre Lola Vice, Mr. Iguana y Niño Hamburguesa.

    Balor protagonizó otro momento curioso en el máximo evento de AAA al sacar un títere en forma de demonio para enfrentar a Mr. Iguana y su Yezka.

    Video ¡El multiverso es real! Superestrella de WWE revela su amor por Pumas

