El cantante puertorriqueño de reggaetón, Bad Bunny , volvió a protagonizar un momento épico en la WWE al cachetear a The Miz en Eliminator Chamber , dos eventos antes de Wrestlemania 37 .

Todo comenzó porque The Miz retó al artista más escuchado del mundo en el 2020 y le reprochó el hecho de haberse presentado en Eliminator Chamber, pues no era un luchador.

A The Miz le calentaron sus declaraciones y lo miró con cara de pocos amigos, inclusive el color de su piel se enrojeció, y le propinó un empujón al Conejo Malo que no se dejó y le soltó tremenda cachetada.

Parece que las palabras del cantante de reggaetón le calaron a The Miz, pues más tarde intercambió su Money in the Bank para retar y derrotar a Drew McIntyre por el WWE Championship.