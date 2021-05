Xelajú MC anuncia la contratación del 'Chuletita' Orozco

Javier 'Chuletita' Orozco se sumará a la legión de mexicanos que militan en el futbol centroamericano pues fue contratado por el Xelajú MC , equipo que esta temporada no logró clasificar a la Liguilla por lo que la directiva trabaja para reforzar al plantel y hacer un mejor papel en la próxima temporada. El atacante es hasta el momento la cuarta incorporación de los alteños.

Orozco llega para cubrir la baja de Israel Silva, un futbolista que se convirtió en histórico del club por lo que el mexicano no la tendrá fácil y está obligado a tener buenas demostraciones para confirmar que el cuadro chapín no se equivocó al contratarlo luego de que no entró en planes con el Cancún FC, equipo de la Liga de Expansión en México con el que participó la temporada que acaba de terminar.