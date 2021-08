Hay fecha tentativa para el debut del Gullit con el Antigua

Carlos 'Gullit' Peña llegó al Antigua de Guatemala como refuerzo de lujo; sin embargo, el futbolista mexicano no ha podído debutar con el equipo debido a una lesión en el cuadriceps, misma que deacuerdo con Roberto Montoya, entrenador del club, está sanada, no obstante, seguirá con su trabajo de recuperación para no correr riesgos y espera que en un plazo no mayor a diez días el jugador esté a disposición para poder tener minutos.