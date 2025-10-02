Horario y dónde ver los partidos de la UEFA Europa League del 2 de octubre

Este jueves se lleva a cabo la Jornada 2 de la UEFA Europa League 2025-2026 en la que está a la expectativa de la participación del futbolista mexicano Edson Álvarez, que días previos volvió a los entrenamientos e incluso marcó un gol.

El también capitán de la Selección Mexicana apenas lleva un partido como jugador del Fenerbahce, no ha tenido mayor participación debido a una lesión que tuvo mientras se encontraba con la Selección Mexicana en la pasada Fecha FIFA.

Fenerbahce llega de perder como visitante en su primer partido de la UEFA Europa League 2025-2026 frente al GNK Dinamo y lo hace ante el Nice que también carga con una derrota luego de presentarse en casa ante el AS Roma.

HORARIO Y DÓNDE VER LA JORNADA 2 DE LA UEFA EUROPA LEAGUE

También saldrá a escena la Roma, que buscará su segunda victoria del torneo una vez más ante un cuadro de Francia, el Lille, pero ahora como local y al que no ha enfrentado en partido oficial, por lo que será un encuentro inédito. Lille viene de ganar al Brann en la Fecha 1.

Otro de los partidos más atractivos de la jornada es el Feyenoord vs. Aston Villa. El conjunto de Rotterdam perdió en su visita al Sporting Braga mientras que el cuadro inglés ganó en casa al Bologna. En juegos oficiales estos equipos no se han enfrentado.

Así puedes ver la UEFA Europa League 2025-2026 Jornada 2:

Hay nueve partidos a disputarse a las 10:45 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos a las 12:45 horas tiempo del Este, 11:45 horas tiempo del Centro y 9:45 horas tiempo del Pacífico y son los siguientes:

Roma vs. Lille, síguelo por la señal de TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX

Fenerbahce vs. Nice, ve la transmisión por la señal de ViX

Viktoria Plzen vs. Malmö, ve la transmisión por la señal de ViX

Ludogorets vs. Betis, ve la transmisión por la señal de ViX

FCSB vs. Young Boys, ve la transmisión por la señal de ViX

Bologna vs. Feriburg, ve la transmisión por la señal de ViX

Panathianikos vs. Go Ahead Eagles, ve la transmisión por la señal de ViX

Brann vs, Utrecht, ve la transmisión por la señal de ViX

Celtic vs. Braga, ve la transmisión por la señal de ViX

Los nueve partidos a disputarse a las 13:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico son los siguientes: