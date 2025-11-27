    Real Betis

    El Real Betis confirma buen mometo y apunta a Octavos de Europa League

    Los andaluces acarician los Octavos de Final del certamen continental y de forma convincente.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Resumen | ¡Betis derrota al Utrecht en La Cartuja!

    El Real Betis confirmó un buen momento futbolístico, tanto en LaLiga de España como en la Europa League, certamen en el que se acerca poco a poco a los Octavos de Final.

    El conjunto andaluz venció con marcador de 2-1 al Utrecht para afianzarse entre los prmeros lugares de la sumatoria del certamen de plata del futbol europeo.

    Cucho Hernández abrió el marcador a los 42', mientras que Ezzalzzouli extendió la ventaja unos minutos después.

    El conjunto holandés solamente pudo responder por conducto de Miguel Rodríguez Vidal a los 55' para que, de esta forma, el marcador se cerrara.

    La escuadra del Real Betis acumula 11 puntos tras cinco encuentros, solo uno por debajo del líder Lyon. Los andaluces marchan en la quinta posición.

