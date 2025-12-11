Brann Brann vs. Fenerbahce: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 de UEFA Europa League Edson Álvarez y el cuadro turco buscan retomar la senda de la victoria luego de dos partidos consecutivos sin lograrlo en el torneo continental.

Video Así puedes ver el Brann vs. Fenerbahce de la UEFA Europa League

Brann vs. Fenerbahce se juega por la Jornada 6 de la UEFA Europa League 2025-2026 en busca de un lugar dentro de la zona de clasificación directa a los Octavos de Final, pues ambos llegan con apenas ocho puntos cada uno y en zona de Playoffs.

El mexicano Edson Álvarez tratará junto a su equipo de retomar la senda del triunfo que perdieron, pues registran dos empates consecutivos dentro del torneo continental y que les ha impedido colocarse entre los primeros ocho lugares.

HORARIO Y DÓNDE VER EL BRANN VS. FENERBAHCE DE LA EUROPA LEAGUE 2025-2026

El cuadro noruego del Brann llega con saldo de dos victorias, dos empates y una derrota, ésta en la primera fecha, por lo que llega con buena racha para este encuentro de local en el que sólo suman triunfos en la UEFA Europa League.

Se trata de un partido inédito, pues nunca se han enfrentado estos dos equipos en competiciones oficiales de la UEFA.