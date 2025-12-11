    Brann

    Brann vs. Fenerbahce: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 de UEFA Europa League

    Edson Álvarez y el cuadro turco buscan retomar la senda de la victoria luego de dos partidos consecutivos sin lograrlo en el torneo continental.

    Video Así puedes ver el Brann vs. Fenerbahce de la UEFA Europa League

    Brann vs. Fenerbahce se juega por la Jornada 6 de la UEFA Europa League 2025-2026 en busca de un lugar dentro de la zona de clasificación directa a los Octavos de Final, pues ambos llegan con apenas ocho puntos cada uno y en zona de Playoffs.

    El mexicano Edson Álvarez tratará junto a su equipo de retomar la senda del triunfo que perdieron, pues registran dos empates consecutivos dentro del torneo continental y que les ha impedido colocarse entre los primeros ocho lugares.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL BRANN VS. FENERBAHCE DE LA EUROPA LEAGUE 2025-2026

    El cuadro noruego del Brann llega con saldo de dos victorias, dos empates y una derrota, ésta en la primera fecha, por lo que llega con buena racha para este encuentro de local en el que sólo suman triunfos en la UEFA Europa League.

    Se trata de un partido inédito, pues nunca se han enfrentado estos dos equipos en competiciones oficiales de la UEFA.

    • Cuándo es el Brann vs. Fenerbahce de la UEFA Europa League: el juego es este jueves 11 de diciembre en el Estadio Brann de Bergen, Noruega.
    • A qué hora es el Brann vs. Fenerbahce de la UEFA Europa League: el juego comienza a las 14:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Brann vs. Fenerbahce de la UEFA Europa League: sigue la transmisión en vivo por la señal de ViX para Estados Unidos.
