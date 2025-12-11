Real Betis Betis gana al Dinamo Zagreb y se mantiene invicto en la Europa League El conjunto ibérico sigue en la parte alta de la competencia de la UEFA.

Por: TUDN

Betis mantiene el gran paso en lo que va de la Europa League y la tarde de este jueves venció 1-3 al Dinamo en la sexta jornada del torneo de la UEFA.

Lo hizo con lujo de suficiencia y en el Stadion Maksimir en Zagreb, Croacia.

Los goles del partido fueron obra de Domínguez, en propia puerta a los 31 minutos, de Riquelme, a los 34, y finalmente de Antony, a los 38, por los andaluces. Mientras, Galesic acortó ya muy avanzado el encuentro, a los 89.

Pese a jugar de visitante, el conjunto español dominó de principio a fin el primer lapso, pero no fue si no hasta que Domínguez, debido al agobio a su arco, empujó el balón a las redes y el conjunto andaluz se destapó en su futbol y en el marcador.

El juego se definió en siete minutos fatales para el local que no alcanzó a reaccionar a la ofensiva española para defenderse, ni tampoco más adelante ofensivamente para acortar pronto el marcador.

Eso sí lo intentó, sobre todo en la segunda mitad, pero los hombres de Manuel Pellegrini defendieron con atingencia y oportunidad, cerrando espacios y su arco.

Solo cuando el partido agonizaba, logró marcar el tanto de la honra que ya no afectó al resultado final.

Con este resutado, Betis llegó a 14 puntos en el torneo, producto de cuatro triunfos y dos empates sin derrota, y a falta del resto de la fecha está en el segundo puesto, mientras el Dinamo se quedó con siete unidades en el ímite de la zona de play-offs.