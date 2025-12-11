    Real Betis

    Betis gana al Dinamo Zagreb y se mantiene invicto en la Europa League

    El conjunto ibérico sigue en la parte alta de la competencia de la UEFA.

    Por:
    TUDN
    Video ¡APROVECHA EL REGALO! Antony marca el 0-3 del Betis tras un error del Dinamo Zagreb

    Betis mantiene el gran paso en lo que va de la Europa League y la tarde de este jueves venció 1-3 al Dinamo en la sexta jornada del torneo de la UEFA.

    Lo hizo con lujo de suficiencia y en el Stadion Maksimir en Zagreb, Croacia.

    PUBLICIDAD

    Más sobre UEFA Europa League

    Brann vs. Fenerbahce: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 de UEFA Europa League
    1 mins

    Brann vs. Fenerbahce: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 de UEFA Europa League

    UEFA Europa League
    Horario y dónde ver el Jornada 6 de la UEFA Europa League 2025-2026
    1 mins

    Horario y dónde ver el Jornada 6 de la UEFA Europa League 2025-2026

    UEFA Europa League
    Así puedes ver el Brann vs. Fenerbahce de la UEFA Europa League
    1:41

    Así puedes ver el Brann vs. Fenerbahce de la UEFA Europa League

    UEFA Europa League
    El Real Betis confirma buen mometo y apunta a Octavos de Europa League
    1 mins

    El Real Betis confirma buen mometo y apunta a Octavos de Europa League

    UEFA Europa League
    Mantienen a Edson Álvarez y Fenerbahce al margen de clasificación directa en Europa League
    2 mins

    Mantienen a Edson Álvarez y Fenerbahce al margen de clasificación directa en Europa League

    UEFA Europa League
    Resumen | Edson Álvarez y Fenerbahce rescatan el empate en casa
    6:23

    Resumen | Edson Álvarez y Fenerbahce rescatan el empate en casa

    UEFA Europa League
    ¡Respuesta inmediata! Fenerbache empata el marcador en menos de 5 minutos
    1:44

    ¡Respuesta inmediata! Fenerbache empata el marcador en menos de 5 minutos

    UEFA Europa League
    ¡Gol de Ferencvaros! Testarazo imposible para Ederson
    1:42

    ¡Gol de Ferencvaros! Testarazo imposible para Ederson

    UEFA Europa League
    ¡Se acerca el Fenerbache! Edson pisa el área pero no logran finalizar la jugada
    1:39

    ¡Se acerca el Fenerbache! Edson pisa el área pero no logran finalizar la jugada

    UEFA Europa League
    Fenerbahce vs. Ferencvaros: horario y dónde ver el partido de la UEFA Europa League
    1 mins

    Fenerbahce vs. Ferencvaros: horario y dónde ver el partido de la UEFA Europa League

    UEFA Europa League

    Los goles del partido fueron obra de Domínguez, en propia puerta a los 31 minutos, de Riquelme, a los 34, y finalmente de Antony, a los 38, por los andaluces. Mientras, Galesic acortó ya muy avanzado el encuentro, a los 89.

    Pese a jugar de visitante, el conjunto español dominó de principio a fin el primer lapso, pero no fue si no hasta que Domínguez, debido al agobio a su arco, empujó el balón a las redes y el conjunto andaluz se destapó en su futbol y en el marcador.

    El juego se definió en siete minutos fatales para el local que no alcanzó a reaccionar a la ofensiva española para defenderse, ni tampoco más adelante ofensivamente para acortar pronto el marcador.

    Eso sí lo intentó, sobre todo en la segunda mitad, pero los hombres de Manuel Pellegrini defendieron con atingencia y oportunidad, cerrando espacios y su arco.

    Solo cuando el partido agonizaba, logró marcar el tanto de la honra que ya no afectó al resultado final.

    Con este resutado, Betis llegó a 14 puntos en el torneo, producto de cuatro triunfos y dos empates sin derrota, y a falta del resto de la fecha está en el segundo puesto, mientras el Dinamo se quedó con siete unidades en el ímite de la zona de play-offs.

    Video ¡APROVECHA EL REGALO! Antony marca el 0-3 del Betis tras un error del Dinamo Zagreb
    Relacionados:
    Real Betis

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
    Desastre en familia
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX