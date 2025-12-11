    uefa europa league

    Horario y dónde ver el Jornada 6 de la UEFA Europa League 2025-2026

    Dinamo Zagreb vs. Betis y Celtic vs. Roma destacan esta semana dentro de los juegos del torneo continental.

    Video Así puedes ver la UEFA Europa League en su Jornada 6 de Fase de Liga

    Se juega la Jornada 6 de la UEFA Europa League con Olympique Lyon como líder de la competición por su diferencia de goles, pues cuenta con la misma cantidad de puntos que Midtjylland y Aston Villa, todos con cuatro victorias y una derrota.

    Destacan los partidos entre Dinamo Zagreb y Betis y el de Celtic vs. Roma, cuadros que se encuentran de alguna manera en zona de clasificación, pero sólo el conjunto español se encuentra en posiciones de clasificación directa a los Octavos de Final.

    PUBLICIDAD

    Más sobre UEFA Europa League

    Así puedes ver el Brann vs. Fenerbahce de la UEFA Europa League
    1:41

    Así puedes ver el Brann vs. Fenerbahce de la UEFA Europa League

    UEFA Europa League
    El Real Betis confirma buen mometo y apunta a Octavos de Europa League
    1 mins

    El Real Betis confirma buen mometo y apunta a Octavos de Europa League

    UEFA Europa League
    Mantienen a Edson Álvarez y Fenerbahce al margen de clasificación directa en Europa League
    2 mins

    Mantienen a Edson Álvarez y Fenerbahce al margen de clasificación directa en Europa League

    UEFA Europa League
    Resumen | Edson Álvarez y Fenerbahce rescatan el empate en casa
    6:23

    Resumen | Edson Álvarez y Fenerbahce rescatan el empate en casa

    UEFA Europa League
    ¡Respuesta inmediata! Fenerbache empata el marcador en menos de 5 minutos
    1:44

    ¡Respuesta inmediata! Fenerbache empata el marcador en menos de 5 minutos

    UEFA Europa League
    ¡Gol de Ferencvaros! Testarazo imposible para Ederson
    1:42

    ¡Gol de Ferencvaros! Testarazo imposible para Ederson

    UEFA Europa League
    ¡Se acerca el Fenerbache! Edson pisa el área pero no logran finalizar la jugada
    1:39

    ¡Se acerca el Fenerbache! Edson pisa el área pero no logran finalizar la jugada

    UEFA Europa League
    Fenerbahce vs. Ferencvaros: horario y dónde ver el partido de la UEFA Europa League
    1 mins

    Fenerbahce vs. Ferencvaros: horario y dónde ver el partido de la UEFA Europa League

    UEFA Europa League
    Betis vs. Utrecht | Horario y dónde ver este duelo de UEFA Europa League
    1 mins

    Betis vs. Utrecht | Horario y dónde ver este duelo de UEFA Europa League

    UEFA Europa League
    Aston Villa vs. Young Boys: horario y dónde ver el partido de la UEFA Europa League
    1 mins

    Aston Villa vs. Young Boys: horario y dónde ver el partido de la UEFA Europa League

    UEFA Europa League

    HORARIO Y DÓNDE VER EL JORNADA 6 DE LA UEFA EUROPA LEAGUE 2025-2026

    Dinamo Zagreb llega en la posición 23, apenas en zona de Playoffs de la UEFA Europa League y recibirá al favorito Betis, que llega en la quinta posición de manera invicta con tres ganados y dos empatados.

    En tanto, Celtic hará los honores a la Roma. El cuadro escocés es vigesimoprimero mientras que Roma está ubicado en el puesto 15, ambos en zona de Playoffs en busca del pase directo a los Octavos de Final, aunque el club italiano tiene paso perfecto fuera de casa.

    Ambos partidos los puedes ver el jueves 11 de diciembre. El juego entre Dinamo Zagreb y Betis es a las 11:45 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 12:45 horas tiempo del Este y 9:45 horas tiempo del Pacífico. Síguelo por la señal de TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    En tanto, Celtic vs. Roma se juega a las 14:00 horas tiempo del Centro de México, en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este y 12:00 horas tiempo del Pacífico. Ve la transmisión por la señal de UniMas, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
    Desastre en familia
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX