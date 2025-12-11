uefa europa league Horario y dónde ver el Jornada 6 de la UEFA Europa League 2025-2026 Dinamo Zagreb vs. Betis y Celtic vs. Roma destacan esta semana dentro de los juegos del torneo continental.

Video Así puedes ver la UEFA Europa League en su Jornada 6 de Fase de Liga

Se juega la Jornada 6 de la UEFA Europa League con Olympique Lyon como líder de la competición por su diferencia de goles, pues cuenta con la misma cantidad de puntos que Midtjylland y Aston Villa, todos con cuatro victorias y una derrota.

Destacan los partidos entre Dinamo Zagreb y Betis y el de Celtic vs. Roma, cuadros que se encuentran de alguna manera en zona de clasificación, pero sólo el conjunto español se encuentra en posiciones de clasificación directa a los Octavos de Final.

HORARIO Y DÓNDE VER EL JORNADA 6 DE LA UEFA EUROPA LEAGUE 2025-2026

Dinamo Zagreb llega en la posición 23, apenas en zona de Playoffs de la UEFA Europa League y recibirá al favorito Betis, que llega en la quinta posición de manera invicta con tres ganados y dos empatados.

En tanto, Celtic hará los honores a la Roma. El cuadro escocés es vigesimoprimero mientras que Roma está ubicado en el puesto 15, ambos en zona de Playoffs en busca del pase directo a los Octavos de Final, aunque el club italiano tiene paso perfecto fuera de casa.

Ambos partidos los puedes ver el jueves 11 de diciembre. El juego entre Dinamo Zagreb y Betis es a las 11:45 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 12:45 horas tiempo del Este y 9:45 horas tiempo del Pacífico. Síguelo por la señal de TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.