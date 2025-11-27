Video Resumen | Edson Álvarez y Fenerbahce rescatan el empate en casa

Fenerbahce vs. Ferencvaros fue de menos a más, luego de concluir con un final trepidante que incluyó expulsión para el cuadro local así como una jugada polémica que no le favoreció con un penal por posible falta y la división de puntos que poco saben dentro de la quinta fecha de la Fase de Liga en la UEFA Europa League.

Barnabás Varga abrió la cuenta hasta el minuto 66 para el conjunto húngaro pero lo empató el conjunto de Turquía tres minutos después con un testarazo tras tiro de esquina de Talisca para la división final de puntos.

El mexicano y capitán del Tricolor hacia el Mundial 206, Edson Álvarez, jugó todo el partido como titular pero no fue factor determinante, incluso hizo alguna rabieta en la primera parte tras recibir una falta, pero sin que se sacaran las tarjetas de por medio.

Con el empate, Fenerbace llegó a ocho puntos y se mantiene en zona de Playoffs, de haber ganado pudo escalar hasta puestos de clasificación directa a Octavos de Final de la UEFA Europa League, donde sí está Ferencvaros, ahora con 11 unidades y paso invicto.

El jueves 11 diciembre Ferencvaros recibir al Rangers de Escocia en la sexta jornada del torneo europeo, mientras que Fenerbahce de Edson Álvarez visitarán al Brann en Bergen, Noruega, en las etapas decisivas del evento.

ASTON VILLA SIGUE COMO COLÍDER DE LA UEFA EUROPA LEAGUE TRAS GANAR

El conjunto de la Premier League de Inglaterra derrotó este jueves 2-1 al Young Boys de Suiza con doblete en el primer tiempo de Donyell Malen a los minutos 27 y 42. El cuadro visitante acortó la desventaja hasta el 90’ con gol de Joel Monteiro, pero sin tiempo suficiente para rescatar el empate.

Con este triunfo, Aston Villa llegó a cuatro victorias y 12 puntos, los mismos que tiene el conjunto danés de Midtjylland, que perdió ante AS Roma, su primera derrota de la campaña en la UEFA Europa League.