UEFA Europa League: horario y dónde ver el partido Fenerbahce vs. Nice
El mexicano regresó a los entrenamientos y se espera su debut en el torneo continental como jugador del conjunto turco.
Edson Álvarez volvió a los entrenamientos e incluso marcó un gol de cara al partido Fenerbahce vs. Nice dentro de la Jornada 2 de la UEFA Europa League 2025-2026, por lo que se espera su debut en el torneo con la camiseta del club turco.
El Machín se lesionó con la Selección Mexicana durante el partido frente a Japón en la pasada Fecha FIFA y desde entonces no ha tenido participación, incluso se despidió entre vendas de José Mourinho como entrenador del club turco.
Fenerbahce llega con una derrota a cuestas tras su visita al GNK Dinamo de Croacia y ahora busca ate el francés Nice sus primeros puntos, éste que viene de ganar al Brann en la Jornada 1 de la UEFA Europa League.
HORARIO Y DÓNDE VER EL FENERBAHCE VS. NICE DE LA UEFA EUROPA LEAGUE
Es la primera vez que estos equipos se miden desde que lo hicieron en 1973 aún bajo el nombre de la Copa UEFA y como parte de la Segunda Ronda con triunfo global del conjunto francés por 4-2 en una campaña en la que sólo llegó a Octavos de Final.
- Cuándo es el Fenebahce vs. Nice de la UEFA Europa League: el partido es este jueves 2 de octubre en el Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi de Estambul, Turquía.
- A qué hora es el Fenebahce vs. Nice de la UEFA Europa League: el juego es a las 10:45 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 12:45 horas tiempo del Este, 11:45 horas tiempo del Centro y 9:45 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Fenebahce vs. Nice de la UEFA Europa League: el partido lo puedes ver en su transmisión en vivo por ViX para Estados Unidos.