Video Así puedes ver la Jornada 2 de la UEFA Europa League 2025-2026

El Machín se lesionó con la Selección Mexicana durante el partido frente a Japón en la pasada Fecha FIFA y desde entonces no ha tenido participación, incluso se despidió entre vendas de José Mourinho como entrenador del club turco.

PUBLICIDAD

Fenerbahce llega con una derrota a cuestas tras su visita al GNK Dinamo de Croacia y ahora busca ate el francés Nice sus primeros puntos, éste que viene de ganar al Brann en la Jornada 1 de la UEFA Europa League.

HORARIO Y DÓNDE VER EL FENERBAHCE VS. NICE DE LA UEFA EUROPA LEAGUE

Es la primera vez que estos equipos se miden desde que lo hicieron en 1973 aún bajo el nombre de la Copa UEFA y como parte de la Segunda Ronda con triunfo global del conjunto francés por 4-2 en una campaña en la que sólo llegó a Octavos de Final.