El regreso de la UEFA Europa League se dará en los siguientes días con la vuelta de los Octavos de Final y las serie pendientes que se jugarán a partido único para avanzar a las siguientes fases de eliminación.

Te dejamos todos los detalles que debes saber sobre el segundo máximo torneo de clubes en Europa: calendario, enfrentamientos, próximos partidos y más información.

La Europa League tiene como fecha fijada para terminar el próximo viernes 21 de agosto en Colonia ( Alemania), en el Estadio Rhein Energie después de una temporada atípica en el futbol europeo que tuvo que modificarse y adaptarse después de su suspensión en marzo pasado a causa de la pandemia del COVID-19.

¿Cuándo regresa la Europa League?

Su vuelta es oficial desde el pasado 17 de junio que la UEFA dio a conocer el regreso de la competición con fechas para disputarse los últimos choques de los Octavos de Final y las siguientes rondas de Cuartos, Semifinales y la Final.

¿Dónde se jugará la Europa League?

Salvo los juegos de vuelta de Octavos de Final que quedaron pendientes en seis series, Alemania será la sede donde se desarrollarán las últimas fases de la Europa League en las ciudad de Colonia, Duisburgo, Düsseldorf y Gelsenkirchen.

Cargando Video... Jiménez y los Wolves ya conocen su destino en la Europa League

¿Cuáles serán los primeros partidos?

Los encuentros de vuelta de los Octavos de Final que marcarán el regreso de la Champions League son Copenhague vs. İstanbul Başakşehir, Shakhtar Donetsk vs. Wolfsburgo y Manchester United vs. LASK el 5 de agosto. El 6 de agosto se jugarán Bayer Leverkusen vs. Rangers, Basel vs. Eintracht Frankfurt y el mexicano Raúl Jiménez con los Wolves ante Olympiacos de Grecia, todos en casa de los locales,

Los partidos Getafe vs. Inter de Milán y AS Roma vs. Sevilla se jugarán en Gelsenkirchen y Duisburgo, respectivamente.

¿Cómo quedaron los juegos de ida restantes?

İstanbul Başakşehir ganó de local 1-0 a Copenhague, Shakhtar venció de visitante 2-1 al Wolfsburg, Manchester United goleó en Austria 5-0 al LASK, Bayer Leverkusen ganó 3-1 a Rangers, Basel 3-0 a Eintracht y Wolverhampton igualó 1-1 ante Olympiakos.



¿Qué necesitan para avanzar?

Copenhague necesita ganar por dos goles, sin importar que le anoten, el 1-0 manda a tiempos extras de forma automática y el İstanbul Başakşehir con el empate, triunfo y hasta perdiendo por un gol, anotando de visitante, pasa a Cuartos de Final.

Manchester United puede perder hasta 4-0 y pasar de ronda, el empate o triunfo lo clasifica. El 5-0 envía el juego a tiempos extras. LASK debe ganar anotando cinco goles o más para cuatro de diferencia en el marcador y así pasa.

A Leverkusen le sirve el empate, la victoria y la derrota hasta por 2-0. El 3-1 manda el juego a suplementarios y el Rangers pasa con el 3-0, pero está obligado a anotar al menos de tres goles de visitante en adelante y tener diferencia de dos para conseguir el pase con un 4-2, 5-3, etc.

Basel pasa con empate, triunfo y derrota máxima de 2-0. El 3-0 obliga a los tiempos extras para el Eintracht Fankfurt que debe sí o sí ganar por al menos tres goles de diferencia, pero anotando más de cuatro dianas.

Raúl Jiménez y los Wolves pasan con el 0-0 y un triunfo, el empate a 1-1 manda el juego a tiempos extras y cualquier empate a partir del 2-2 da el boleto al Olympiakos así como la victoria.

Los partidos Getafe vs. Inter de Milán y AS Roma vs. Sevilla son a partido único, por lo tanto el vencedor pasará automáticamente a los Cuartos de Final.

Cargando galería



¿Cuáles son los equipos eliminados?

Hasta el momento no hay ningún equipo eliminado de forma oficial ya que todos los enfrentamientos quedaron en el aire después de la suspensión de la Europa League el pasado mes de marzo.

¿Cómo se jugarán los Cuartos de Final?

El pasado 10 de julio la UEFA realizó el sorteo donde definió los emparejamientos de Cuartos de Final y Semifinales de cara a la Final de la Europa League, todos a partido único y no como anteriores ediciones de juegos a ida y vuelta.

No hay partidos definidos, pero ya están los emparejamientos determinados en cada llave para que cada equipo conozca el camino rumbo a Colonia para la Final.

¿Cuál es el calendario completo de la Europa League?

HORARIOS DE LOS OCTAVOS DE FINAL

OF1. Copenhague vs. İstanbul Başakşehir (miércoles 5 de agosto, 12:55 horas ET)

OF2. Shakhtar Donetsk vs. Wolfsburgo (miércoles 5 de agosto, 12:55 horas ET)

OF3. Manchester United vs. LASK (miércoles 5 de agosto, 15:00 horas ET)

OF4. Getafe vs. Inter de Milán (miércoles 5 de agosto, 15:00 horas ET)

OF5. Bayer Leverkusen vs. Rangers (jueves 6 de agosto, 12:55 horas ET)

OF6. AS Roma vs. Sevilla (jueves 6 de agosto, 12:55 horas ET)

OF7. Basel vs. Eintracht Frankfurt (jueves 6 de agosto, 15:00 horas ET)

OF8. Wolves ante Olympiacos (jueves 6 de agosto, 15:00 horas ET)

HORARIOS CUARTOS DE FINAL

CF1. Ganador OF 3 (Manchester United/LASK) vs Ganador OF (Copenhague/İstanbul Başakşehir), lunes 10 de agosto, 15:00 horas ET

CF2. Ganador OF 4 (Getafe/Inter) vs. Ganador OF 5 (Leverkusen/Rangers), lunes 10 de agosto, 15:00 horas ET

CF3. Ganador OF 2 (Shakhtar Donetsk/Wolfsburgo) vs. Ganador OF 7 (Basel/Eintracht) , martes 11 de agosto, 15:00 horas ET

CF4. Ganador OF 8 (Wolves/Olympiakos) vs. Ganador OF 6 (Roma/Sevilla), martes 11 de agosto, 15:00 horas ET

HORARIOS SEMIFINALES

SF1. Ganador CF4 vs. Ganador CF1 (domingo 16 de agosto, 15:00 horas ET)

SF2. Ganador CF2 vs. Ganador CF3 (lunes 17 de agosto, 15:00 horas ET).

HORARIO FINAL EUROPA LEAGUE

Ganador SF1 - Ganador SF2 (viernes 21 de agosto, 15:00 horas ET).