La UEFA Europa League prosigue con su formato novedoso que ya ha empezado a cambiar la manera en que visualizamos los partidos internacionales. En lugar de los grupos de siempre, en esta temporada 36 equipos continúan en la Jornada 4 donde cada uno jugará ocho partidos contra rivales distintos —cuatro en casa, cuatro fuera— y sin los enfrentamientos dobles que se celebraban las antiguas claves.

El duelo entre Viktoria Plzen y Fenerbahce es el siguiente de la lista de citas pendientes, con un importante reto: los ocho mejores lograrán directamente su pase a octavos; quienes acaben entre el 9.º y el 24.º deberán pelear por su sitio mediante eliminatorias de play-offs.

El próximo enfrentamiento entre Fenerbahce y Viktoria Plzen promete ser un choque interesante, ya que ambos equipos buscan sumar puntos en esta nueva fase de la UEFA Europa League. Históricamente, estos equipos han tenido encuentros que han dejado huella, aunque el formato actual añade un nuevo nivel de competitividad.

El duelo espera contar con el mexicano Edson Álvarez, uno de los capitanes de la Selección Mexicana hacia el Mundial 2026 y que ha jugado dos de los tres partidos del Fenerbahce, que llega con seis puntos tras dos victorias y una derrota, ésta ante el Dinamo Zagreb.

Además, Fenerbahce arriba con sólo una derrota en sus últimos 10 juegos entre la SuperLiga de Turquía y la UEFA Europa League.

Viktoria Plzen, en tanto, llega con cinco triunfos consecutivos entre el torneo de liga, la Copa de República Checa y la UEFA Europa League, en éste está invicto con siete puntos tras dos juegos ganados y uno empatado.

Estos equipos se midieron entre sí en la campaña 2012-2013 de la UEFA Europa League dentro de los Octavos de Final; en la ida lo ganó el cuadro turco 0-1 y la vuelta se empató en Turquía 1-1 para el pase del Fenerbahce a los Cuartos de Final, campaña en la que llegó hasta las Semifinales.

Cuándo es el Viktoria Plzen vs. Fenerbahce: el juego es el jueves 6 de noviembre de 2025 en el Doosan Arena.

A qué hora es el Viktoria Plzen vs. Fenerbahce: el partido inicia en México a las 14:00 horas tiempo del Centro; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Viktoria Plzen vs. Fenerbahce: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de ViX.